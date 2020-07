Con el objetivo de bajar sus costos, las comisiones de las AFP sobre el sueldo del afiliado también deben entrar a un esquema de subastas, tal como ocurre en el caso de las comisiones mixtas (sobre el sueldo y fondo).

Así lo propuso hoy el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, durante su presentación en la comisión del Congreso que evalúa propuestas de reformas del sistema previsional.

Velarde refirió que mientras la comisión mixta ha bajado desde el 2013, cuando inició el esquema de subastas, la comisión sobre el sueldo se ha mantenido constante desde el 2014. “Podrían darse subastas para reducir estas comisiones”, remarcó.

Cabe recordar que antes de iniciar el esquema de comisiones mixtas, los afiliados escogieron si se mantenían en la comisión sobre el sueldo o migraban a la mixta. Mientras que cada nuevo afiliado ingresa obligatoriamente al esquema de comisión mixta.

Propone migración automática

Asimismo, si bien la comisión mixta ha venido disminuyendo, ello ocurre sobre todo en los casos de las AFP que ganan las subastas, pero esta tendencia no es seguida por las otras AFP, resaltó Velarde.

Por ello, subrayó que el promedio entre todas las AFP muestra que el componente por saldo de la comisión mixta está entre las más altas de la región.

Así, en Perú la comisión por saldo promedio se ubica 1.13%, mientras en Costa Rica es 0.5% y en México 1.02%, indicó Velarde. “Las comisiones son altas y las pensiones son bajas”, subrayó el presidente del BCR.

Velarde explicó que las AFP no ganadoras de las subastas no tienen incentivos para bajar sus comisiones pues no se reporta una migración masiva de los afiliados hacia las AFP con las comisiones más bajas. Para los afiliados realizar el trámite de migración les puede representar una traba.

Por ello, otra propuesta del BCR es modificar el diseño de las subastas, para que los afiliados migren automáticamente a la AFP que muestre la mejor rentabilidad neta de comisiones o la menor comisión equivalente (previa expresión voluntaria del afiliado de participar en esta migración automática).

“Es decir, que yo (afiliado) diga que me cambien cada seis o tres meses a la AFP que cobre menos, sin que tenga que hacer ningún esfuerzo, sino darse un traslado automático”, apuntó Velarde.