La desaprobación del presidente Pedro Castillo subió a 50% en octubre (Gestión 21.10.2021); y -en detalle- si bien la mitad de encuestados en la zona sur del país respalda al mandatario, hay un 40% de la población en este ámbito geográfico que desaprueba su labor.

Este descontento no solo se ve en las personas, sino también en las empresas. Las expectativas empresariales en el país mejoraron en todos los indicadores considerados por el Banco Central de Reserva (BCR) (aunque no en todos los casos se pasó a terreno positivo), sin embargo, esto no se dio en las regiones del sur.

En octubre, se realizó la encuesta de percepción regional con una cobertura de 245 empresas que operan en las diferentes regiones. ¿Qué se obtuvo? Las expectativas sobre la economía a corto plazo (3 meses) mejoraron, excepto en la zona sur, donde cayeron desde 40.2 a 37.8 puntos (debajo de 50 refleja pesimismo).

Y cuando se trata del largo plazo (12 meses), las expectativas mejoran en todas las zonas del país, pero aún así se mantienen en terreno negativo en el sur (48.5) y en el norte (48.9).

Eduardo Jiménez, jefe del Servicio de Información de Macroconsult, comentó que aunque es complicado dar una explicación al respecto, la economía viene bien este año -con los rebotes estadísticos-, por lo que un deterioro no parece estar vinculado al tema económico, sino más bien a percepciones políticas, asociadas a incertidumbre.

En contraparte, en la zona centro, las expectativas sobre la economía a corto plazo mejoraron (pero se mantuvieron en tramo pesimista) y a largo plazo subió a 54.4 puntos, superando al resto de las zonas.

Las inversiones

Sobre las inversiones, las expectativas empresariales en la zona sur cayeron: se mantienen en terreno negativo para el corto plazo y se acercan a terreno neutro a largo plazo (50.8).

En el oriente, también cayeron las expectativas sobre las inversiones a 3 y 12 meses, pero en este caso, a pesar de la baja, se mantuvieron optimistas.

Comercio y construcción: los más pesimistas para contratar

Las expectativas empresariales de contratación de personal a corto plazo mejoraron en octubre, pero aún son pesimistas (47 puntos). Cuando se analiza por sectores, dicha mejora no es transversal: las expectativas de empleo del sector comercio a tres meses cayeron y se ubicaron en 43 puntos (por debajo de 50 es pesimismo).

A pesar de ser el único sector que registra una caída en sus expectativas, es el segundo más pesimista. En primer lugar está el sector de construcción que, si bien logró mejorar, este solo registra 39 puntos. Cabe mencionar que la construcción es una de las actividades que crea los mayores puestos de trabajo.

A 12 meses, las expectativas empresariales sobre contratación cayeron en minería, hidrocarburos y comercio, pero se mantuvieron en positivo.