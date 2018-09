BCR: la burocracia interna del Estado es paralizante

Luego que el Banco Central de Reserva mantuviera su proyección de expansión de la economía peruana para este año en 4% y revisara la del siguiente año de 4.2% a 4%, Renzo Rossini, gerente general del Banco Central de Reserva, señaló que hay indicadores alentadores para la economía peruana.

Mencionó, por ejemplo, que se espera que los precios de metales se estabilicen, que el empleo venga creciendo y el crédito de consumo se mantiene, además de destacar el menor ratio de dolarización (26%) y mayor eficiencia en la recaudación.

Sin embargo, hay un obstáculo que aún se mantiene vigente. Si bien es conocido que en año de elecciones caiga la inversión en general en las regiones, uno de los mayores contratiempos es la tramitología y la burocracia en el Estado.

“Los trámites hacia adentro son muy complicados. Los procedimientos son lo más enredados posibles. Revisen el manual de procedimiento del departamento más alejado. Es más complicado que un programa. La burocracia interna del Estado es paralizante”, comentó en el marco del Economic Forum, organizado por AmCham.

“(Las entidades) saben que no van a cumplir y ya tienen una observación de la Contraloría, y ya tienes un problema serio como una denuncia porque no cumpliste con el manual”, añadió.

Para Rossini, se trata de un ‘monstruo’ que afecta al sector privado así como al sector público.

Asimismo, manifestó que si bien muchas personas se quejan diciendo que el sector público no es eficaz o no hacen lo que prometieron, “la verdad es que no se puede”.

“Alguien puso un reglamento que, para ilustrarlo, una anécdota: cuando entra un ministro de Educación, su primer trabajo era responder una carta al Congreso. Trajeron el manual que tenía un gráfico con el nombre de ese procedimiento para responder cartas a congresistas. De ese tipo de cosas está lleno el estado. La idea es crear un procedimiento y estandarizar”, anotó.

Afirmó que hay algunos temas que sí requieren un procedimiento, por ejemplo, el administrar las reservas internacionales pero “con cosas de criterio, se han desarrollado problemas que paralizan la actividad”.

En esa misma línea, para el gerente de Estudios Económicos de Scotiabank, Guillermo Arbe, el Estado debe impulsar más en digitalización, aumento de transparencia, reducir corrupción y hacer más amigable el trato con los usuarios.

“Veo que el gobierno está avanzando algo, en modernización tecnológica del Estado (pero) creo que ahí se puede dar mucho más de lo que se hace ahora”, afirmó.

Pese a ello, resaltó que uno de los sectores que vienen en crecimiento es construcción y también se registra mayor demanda interna y consumo, lo que puede generar que las empresas inviertan más.

Aseguró que las empresas están respondiendo a las situaciones políticas a manera de aceptar que “así es la realidad, hay bastante capacidad ociosa y no fortaleza”.