La balanza comercial registró un superávit de US$ 1,260 millones en octubre del 2020, el más alto desde enero del 2012, superior en US$ 23 millones respecto al del mes pasado y en US$ 836 millones frente al del mismo periodo del 2019, reportó el Banco Central de Reserva (BCR) en su informe semanal.

Las exportaciones sumaron US$ 4,478 millones en octubre, lo que representó un incremento de 6.7% con respecto al mes anterior, principalmente por los mayores volúmenes embarcados y precios exportados.

En dicho periodo, las exportaciones tradicionales alcanzaron los US$ 3,016 millones, registrando un aumento de 3.5% y las no tradicionales ascendieron al máximo histórico de US$ 1,451 millones, creciendo 13.7%.

Por su parte, respecto al mismo mes del 2019, las exportaciones fueron mayores en 8.3%, favorecidos por los mayores precios, en particular de los productos tradicionales.

Las importaciones alcanzaron los US$ 3,218 millones en octubre, mayor en 8.7% al valor registrado en setiembre, al aumentar las adquisiciones de insumos, de bienes de consumo y de capital. Frente a octubre del año previo, las importaciones tuvieron una caída de 13.3%, principalmente por las menores compras de insumos.

En términos acumulados de doce meses, en octubre se registró un superávit de US$ 7,366 millones, superior al del mes previo (US$ 6,530 millones).

En octubre, los términos de intercambio tuvieron un incremento de 14.4% respecto a similar mes del 2019, el más alto desde abril del 2011, producto de la subida de los precios de exportación, que aumentaron en 10.1%, por mayores precios de oro, cobre, café y harina de pescado; en tanto que los precios de importación registraron una reducción de -3.7%.

De este modo, los términos de intercambio contabilizan seis meses consecutivos de crecimiento, en un contexto de mejora de las cotizaciones de algunas materias primas en el mercado internacional. Respecto a setiembre, los términos de intercambio aumentaron 1.1%.