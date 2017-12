BCR: 14 datos clave de la evolución favorable de la economía peruana que deja el 2017

A pocas horas de terminar el año 2017, el Banco Central de Reserva (BCR) elaboró un reporte con los principales indicadores de precios, monetarios, cambiarios y de comercio, que mostraron una tendencia favorable en el año que termina.

1. La inflación anual habría disminuido desde 3.2% en diciembre de 2016 a 1.4% en diciembre de 2017 según la proyección del BCR, principalmente por la rápida reversión de los choques de oferta que afectaron a los productos agrícolas, así como el déficit hídrico de finales de 2016 y el Fenómeno El Niño Costero en el primer trimestre de 2017.

Por su parte, la inflación sin alimentos y energía habría continuado con su tendencia decreciente pasando de 2.9% en diciembre de 2016 a 2.2% en diciembre 2017 según la estimación del banco central.

Así se movió la inflación del Perú en el 2017. (Foto: BCR)

2. El Directorio del BCR redujo la tasa de referencia en cuatro ocasiones durante 2017 (mayo, julio, setiembre y noviembre), hasta alcanzar el 3.25% al cierre de este año, consistente con una convergencia de la inflación hacia el rango meta de inflación del BCR.

Como resultado de estas medidas –mayor flexibilidad en las condiciones monetarias en moneda nacional– se ha observado importantes reducciones en las tasas de interés en los mercados monetarios y crediticios. La tasa activa corporativa descendió de 5.2% en diciembre de 2016 a 3.5% en diciembre de 2017.

La evolución anual de la tasa de referencia y la tasa activa referencial del BCR. (Foto: BCR)

3. El BCR ha venido reduciendo la tasa de encaje en el año con el objetivo de flexibilizar las condiciones financieras y crediticias. La tasa de encaje marginal en soles se redujo de 6.5% a fines de 2016 a 5% en diciembre de este año, mientras que en dólares pasó de 70% a 40%, y para enero de 2018 bajará a 39%.

Así cerró tanto la tasa de encaje en moneda nacional como en moneda extranjera al cierre del 2017. (Foto: Difusión)

4. Por su parte, el crédito al sector privado creció 6.6% interanual en noviembre de 2017, nivel mayor al 5.6% registrado a fines de 2016. Este resultado respondió a la recuperación de la demanda del sector privado y se observó un mayor dinamismo en las colocaciones en moneda nacional.

A noviembre, el coeficiente de dolarización del crédito se ubicó en 29.8%, dentro del cual, continúa la desdolarización del crédito a personas, especialmente en los segmentos hipotecario y vehicular.

El crédito al sector privado y su nivel de dolarización cerraron así el 2017. (Foto: Difusión)

5. La tasa de crecimiento interanual de los depósitos del sector privado pasó de 4.6% en diciembre de 2016 a 9.7% en noviembre. Los depósitos en soles mostraron un mayor dinamismo en respuesta a menores expectativas de depreciación, que hacen más atractivo el ahorro en soles. El coeficiente de dolarización de los depósitos se redujo de 42.4% a fines de 2016 a 40.8% en noviembre de este año.

6. En los últimos días de diciembre de 2017, las Reservas Internacionales Netas (RIN) ascendieron a US$ 63,974 millones, mayores en US$ 2,288 millones a las registradas a fines de 2016. Este nivel de reservas garantiza la solidez de la economía peruana ante posibles choques reales y financieros. Por su parte, la posición de cambio aumentó en US$ 8,452 millones durante 2017.

7. El tipo de cambio interbancario cotizó en S/ 3.24 por dólar al término del año 2017. En comparación al del cierre del año 2016, el Sol registró una apreciación de 3.5%.

En el año 2017, para reducir la volatilidad cambiaria en ese periodo, el BCRP realizó una compra neta de US$ 5,246 millones en la mesa de negociación, además de aplicar otros instrumentos de intervención cambiaria y monetaria.

8. Tomando en consideración que la actividad económica ha venido recuperándose desde el segundo trimestre de este año, luego que se empezaran a revertir los choques que la economía enfrentó a inicios del año, se espera un crecimiento económico 2.7% para 2017. Asimismo, la inversión del sector privado crecería 0.6% en 2017, luego de tres años consecutivos de caídas.

9. La balanza comercial alcanzaría en 2017 un superávit de US$ 5,609 millones, monto mayor en US$ 3,879 millones al superávit de 2016. Este resultado positivo por tercer año consecutivo fue producto del mayor volumen de exportaciones y de los altos precios de nuestros metales. Además, la recuperación de los precios de los commodities, particularmente de los metales, ha impulsado el aumento de los términos de intercambio en 8.2% en 2017.

10. En el año, las exportaciones se han visto favorecidas por altos precios de nuestros principales minerales, así como por los mayores volúmenes de productos no tradicionales en un contexto de recuperación de la actividad mundial. Las exportaciones no tradicionales mostraron un aumento de US$ 874 millones durante el año.

11. La recuperación sostenida de los precios de los commodities en 2017 se explicó principalmente por las mejores condiciones de demanda, señales de un mercado deficitario y riesgos geopolíticos.

La cotización internacional del cobre y el oro, dos de nuestros principales productos de exportación, aumentaron en 31% y 12% en 2017, respectivamente. Asimismo, crecieron los precios del zinc en 29% y de la plata en 6%.

De otro lado, los precios del maíz y la soya cerraron en 2017 con una caída de 5% y 4%, respectivamente, por mejores perspectivas de la producción global; mientras que el precio del crudo estuvo 12 por ciento al alza por incertidumbre geopolítica.

12. La tasa de interés del bono del Tesoro peruano a 10 años cerró este año con una reducción de 150 puntos básicos con relación a finales de 2016, mientras que el spread del CDS Perú a cinco años continuó con su tendencia decreciente desde 2016 y se redujo en 37 puntos básicos en 2017.

13. En el año 2017, el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) se incrementó 28% y el Selectivo subió 31%, influidos por la recuperación de la demanda interna y el alza del precio de los commodities.

14. Durante 2017, el rendimiento del bono del Tesoro norteamericano a diez años se mantuvo en 2.4%, en medio del proceso de normalización de la política monetaria de la FED. Por su parte, la tasa Libor a 3 meses subió 70 pbs a 1.7%, asociado a la incertidumbre sobre las negociaciones del Brexit y las elecciones en Cataluña.