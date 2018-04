BCG: La 'uberización' del sistema financiero llegará en tres años

El 'retail apocalypse' puede encontrar un fiel imitador en un sector no muy lejano.

La proliferación de las nuevas tecnologías ha dejado varias lecciones al mundo financiero, y es inevitable que al final de la batalla encontremos varios bancos en mejor vida, asegura el Boston Consulting Group (BCG).

"Va a ser tan profunda la transformación que ningún sector va a quedar ajeno al cambio. Uno de ellos es el sector financiero y bancario, muy imbuido en grandes elementos de intermediación", reveló a Gestion.pe el managing director de BCG Latinoamérica, Jorge Becerra.

La palabra clave es intermediación. Los usuarios ya se han acostumbrado a dejar de depender de un intermediario y comenzaron a buscar otros modelos de negocio (ver vídeo).

Tomemos algunos ejemplos: Netflix deja de lado a las grandes distribuidoras y lleva el cine a la casa; Amazon obvia a la tienda y le lleva el producto a casa; las fintech, por su parte, pueden operar sin un banco de por medio.

"Muchas expectativas de los consumidores están más alineadas a la experiencia de usuario que tienes con Uber o Spotify y no con el modelo tradicional de un call center, en donde mandabas una queja y tardaban semanas en contestarte", explicó.

Esto se traduce en una migración hacia un nuevo sistema, más flexible, fresco y relevante que el tradicional. Es decir, hacia las fintech.

"Antes la banca tenía mucha data, pero no información aprovechable. La guardaban de manera desordenada y no se podía monetizar. Las fintech no tienen esa mochila y son mucho más efectivos al sacar valor de la información que generán sus clientes", añadió.

La lógica consecuencia es que la banca pague el precio de su lentitud.

El experto asegura que es inevitable que bancos desaparezcan. El fenómeno Amazon que engulló el mundo retail de Estados Unidos tranquilamente podría replicarse en el sector financiero.

"Creo que los próximos tres a cinco años son determinantes para distinguir entre los bancos que van a sobrevivir de los que no", afirmó.

Consecuencias

Por fortuna, el especialista no teme alguna crisis financiera como la de hace diez años. La razón es que los cambios serán muy graduales, lo suficiente como para que el sistema conserve su estabilidad.

"No será de la noche a la mañana que los bancos cierren. Primero dejarán de crecer y perderán gradualmente la preferencia de sus clientes que van a migrar a otros bancos que sí se han adaptado o nuevos jugadores", calculó.

Esta migración ya está ocurriendo. En los últimos dos años, observó, los mismos bancos están migrando sus plataformas y estructuras a un modelo digital, precisamente, porque las fintech le están ganando la partida desde fuera.

"Esto ocurrió en solo dos años. Imagina que algunos avanzan más o que de golpe aparece un jguador no bancario que comienza a ofrecer estos servicios. La migración puede ocurrir en dos o tres años", puntualizó.