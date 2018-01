Barranco realiza subasta de Estadio Unión con un solo postor

En medio de un proceso cuestionado y hasta calificado de “clandestino”, el municipio de Barranco realizó la subasta del Estadio Unión para la mejora de la infraestructura deportiva con la presentación se un solo postor.

Según el congresista Jorge Del Castillo, llevarán el caso a la comisión de Fiscalización del Congreso. “Vamos a llevar este acto a la comisión de Fiscalización del Congreso y vamos a hacer las denuncias penales correspondientes”, dijo el congresista del Apra.

Del Castillo señaló que esta empresa fue constituida hace 13 meses y no tiene experiencia en este tipo de procesos para la mejora de la infraestructura deportiva.

La subasta se postergó desde diciembre, oportunidad en la que se presentó también un solo postor: Consorcio Unión Barranco, que una de las empresas que lo forma es Mega Eventos Deportivos SAC.

Los vecinos se oponían por una presunta irregularidad en el proceso. Esto fue negado a El Comercio por el presidente del Comité Especial César Ramírez.

“Se ha publicado en la página web de la municipalidad. No tiene nada de clandestino lo que estamos haciendo. Además, en este acto estarán presentes un notario público, la contraloría y los postores que han calificado”, señalo a ese diario.

Calificó las observaciones de la Contraloría como “consultas”, pues no son “denuncias o vicios que ameriten suspender el acto público".

El personal de la Municipalidad no dejó ingresar a los congresistas Del castillo (Apra) y Marisa Glave (Nuevo Perú), quienes señalaron que la subasta se realizó “en cinco minutos”.



“No se puede entregar [ el Estadio ] a una empresa que no tiene capital, no tiene carta fianza, no tiene experiencia”, reclamó Del Castillo en Canal N.