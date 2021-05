Los clientes con problemas para pagar sus créditos han aumentado durante esta pandemia. Si bien la banca hace todo lo posible para recuperar estos préstamos, llega el momento en que parte de ellos es considerada incobrable.

Desde octubre del 2020 se ha acelerado el flujo mensual de créditos castigados por los bancos, es decir que se están deshaciendo a mayor velocidad justamente de aquellos préstamos que no han podido recuperar.

Según datos de la SBS, en el primer bimestre del 2021 la cartera castigada por las entidades bancarias sumó S/ 1,563.8 millones, monto mayor en 85% al registrado en igual periodo del año pasado. Asimismo, equivale al 45.1% de todo lo castigado en el 2020.

Para ser castigado, un crédito debe cumplir dos condiciones, explicó Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco.

Primero, estar clasificado como “pérdida”, que implica estar provisionado al 100%, y segundo, tener el visto bueno del área de cobranzas judiciales de la entidad financiera de ser efectivamente un préstamo irrecuperable, detalló.

De esta forma, la institución financiera interioriza la pérdida y retira los malos créditos de sus balances. Los bancos ya han incrementado sus gastos en provisiones para cubrir eventuales deudas impagas, lo cual ha golpeado sus utilidades.

Reprogramados

El incremento de los castigos de carteras crediticias obedece en buena parte al incumplimiento de créditos reprogramados el año pasado y cuyos periodos de gracia han ido venciendo, sobre todo en este primer trimestre del 2021, sostuvo Rojas.

“Clientes que reprogramaron no han podido pagar sus deudas porque no pudieron reactivar sus negocios, cerraron sus empresas o cambiaron de giro y no tienen las mismas ventas”, refirió.

Pero también los mayores castigos provienen de créditos que tenían una calificación cuasinormal y que se habían refinanciado, complementó una fuente bancaria. “Gente que se había comprometido a pagar no están cumpliendo, entonces los bancos han tenido que retomar la senda de los castigos”, añadió.

Humberto Ugarte, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Cobranzas del Perú (Anecop), explicó que esta situación se da en un contexto en el que mucha gente se ha quedado sin trabajo y donde algunos segmentos de negocios no han logrado reactivarse.

Segmento de consumo

Siempre hay grupos de clientes que no pagan porque están desempleados o están sobreendeudados, que normalmente es el caso de las pymes, refirió Ugarte. “Son emprendedores con negocio que compraron mercadería y que por la cuarentena no han podido venderla”, apuntó.

En el primer bimestre del 2021 el 85.2% del total de préstamos castigados fue del segmento consumo.

“A nivel del sistema financiero, lo más golpeado ha sido el consumo, por las tarjetas de crédito y los préstamos en cuotas que dejaron de pagar”, indicó Rojas.

Lo que sucede es que no hubo ningún programa serio del Gobierno para apoyar los préstamos de consumo, vehiculares e hipotecarios, estimó la fuente bancaria.

Venta de cartera

Un crédito con 150 días de incobrable ya es factible de ser castigado, dijo el ejecutivo de la banca. Sin embargo, en la práctica, las entidades financieras los intentan recuperar hasta los 180 días o incluso el año, refirió Ugarte.

Ya castigada, los bancos trasladan la cartera o bien a su propia empresa de cobranza (si la tienen) o a un tercero, que gestiona la cobranza de estos préstamos con condiciones más flexibles, dijo Rojas. “Pueden condonar el interés, el moratorio y compensatorio e incluso descontar parte del capital”, añadió.

También pueden vender la cartera castigada a compañías especializadas en cobranza a un precio “ridículo”, dijo el banquero entrevistado. Ugarte consideró que este año los bancos saldrían a vender más créditos castigados.

Si la economía no se recupera más rápido el ritmo de crecimiento de los castigos de créditos se mantendrá alto, estimó Rojas.

“Podrían continuar (los castigos de los bancos) hasta este segundo semestre, considerando que la vacunación está avanzando lentamente”, sostuvo el banquero.

Refuerzan cobranza para recuperar deudas impagas

Las entidades bancarias vienen fortaleciendo sus áreas de cobranza con nuevos canales y sistemas. Asimismo, están más activas en la gestión preventiva de cobranza, mediante el envío de comunicaciones a los clientes antes de la fecha de pago.

Ya cuando los días de atrasos de los créditos superan los 150 días y son calificados como pérdida, los bancos, antes de vender estos préstamos malos, hacen todo el esfuerzo por recuperarlos.

“En estos momentos el recovery (recuperación) para los bancos es fundamental. Tienen equipos especializados para ello”, sostuvo una fuente bancaria.

Humberto Ugarte, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Cobranzas del Perú (Anecop), refirió que ahora para lograr que esos clientes paguen se hace una gestión de cobranza de pronto pago, que incluye descuentos de capital.

Se trata de contactar al deudor, ofrecerle facilidades y acomodar su plan de pagos a sus ingresos, detalló.

Una deuda castigada deja una marca en el historial crediticio del deudor, el cual es reportado a las centrales de riesgos, advirtió Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco.