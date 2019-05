Bancos plantearán frenar créditos informales con tasas de hasta 3,000%

La informalidad afecta a todos los sectores económicos del país incluyendo al financiero.

Así, existen negocios que prestan dinero a tasas de interés muy elevadas y que no están bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) , pues no intermedian fondos del público.

Sin embargo, estas empresas de préstamo, que están fuera del sistema financiero regulado, sí tienen la obligación de cobrar una tasa de interés por sus créditos que no exceda la máxima establecida por ley.

Algunos de estos negocios pueden incluso pagar impuestos, pero no están cumpliendo con la disposición sobre tasas de interés, afirmó Alberto Morisaki, gerentes de Estudios Económicos de la Asociación de Banco (Asbanc).

Circular

Según la circular 021-2007 del Banco Central de Reserva (BCR) , el tope de la tasa de interés que puede cobrar todo prestamista no regulado deber ser equivalente a la tasa promedio del sistema financiero para créditos a la microempresa y ser expresada en términos efectivos anuales. A la fecha, dicha tasa promedio en soles se ubica en 45.33%.

“Entonces no pueden cobrar más, pero algunas empresas se escudan y como no hay fiscalización también cobran 500% (de interés) al año, cuando no debería ser así”, dijo Morisaki.

En tal sentido, Asbanc está preparando una propuesta para evitar que los créditos que otorgan los prestamistas informales, o no regulados, superen la tasa máxima permitida.

El comité de regulación del gremio bancario planteará una alternativa que se presentaría ante el BCR, SBS o la misma Presidencia del Consejo de Ministros a fin de que se haga cumplir la referida norma -circular del BCR-, señaló Morisaki durante su presentación en un evento organizado por la Asociación Nacional de Empresas de Cobranza del Perú (Anecop).

“Es un tema que se está abordando, considerando la muy fuerte informalidad en el país. Hay muchas personas que aceden a este tipo de financiamiento con tasas de interés que se van hasta 3,000% al año. Es un tema que estamos monitoreando, justamente para evitar que, de alguna manera, se encubra esa informalidad”, enfatizó.Casas de préstamo

Las casas de préstamo y empeño están obligadas a registrarse en la SBS para ser supervisadas en cuanto a lavado de dinero. A nivel nacional, hoy existen 249 de estas empresas, según los datos del regulador financiero.

Pero también existen algunos emprendimientos que prestan a través de plataformas online a tasas de interés que exceden el límite del BCR.

“Con la misma seriedad como nosotros buscamos operar en el ecosistema fintech, tenemos que entender que Internet es una herramienta abierta y puede dar pie a que también ingresen personas inescrupulosas para hacer negocios”, advirtió Óscar Salas , presidente de la Asociación Fintech Perú.

Aseguró que las fintech asociadas al gremio que preside cumplen con la tasa de interés efectiva anual (TEA) máxima establecida por la ley.

Pero cuando ya se habla de la tasa de costo efectivo anual (TCEA), que incluye los costos del negocio, esta sí puede superar el tope de 45.33% mencionado, refirió. Según su página web, la fintech Apurata cobra un TCEA de 2,396% para préstamos de hasta S/ 950 en tres cuotas.

infografía