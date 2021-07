El yuan chino va camino de convertirse en una parte mucho más influyente del sistema financiero mundial, ya que casi un tercio de los bancos centrales tiene previsto añadir la moneda a sus activos de reserva, mostró una encuesta de Inversor Público Global, publicada anualmente por el centro de estudios OMFIF, con sede en Londres.

La encuesta mostró que el 30% de los bancos centrales planean aumentar sus tenencias de yuanes en los próximos 12 a 24 meses, frente a sólo el 10% del año pasado.

Otros resultados llamativos del informe mostraron que el 75% de los bancos centrales piensan ahora que la política monetaria está teniendo una influencia excesiva en los mercados financieros, aunque sólo el 42% piensa que estas políticas deben ser reconsideradas activamente.

En marcado contraste con el yuan, el 20% de los bancos centrales tiene previsto reducir sus tenencias de dólares estadounidenses en los próximos 12-24 meses, el 18% tiene previsto reducir sus tenencias de euros y el 14% quiere recortar sus tenencias de deuda soberana de la zona del euro.

Sólo el 59% de los bancos centrales estaría dispuesto a utilizar más del 30% de sus reservas en caso de una grave crisis monetaria, mientras que el 45% de los fondos de pensiones invierte ahora en oro, cifra muy superior al 30% de la encuesta del año pasado.

La encuesta también mostró que los bancos centrales, los fondos soberanos y los fondos públicos de pensiones controlan ahora un total récord de US$ 42.7 billones en activos. Las reservas de los bancos centrales, por sí solas, aumentaron US$ 1.3 billones hasta US$ 15.3 billones a finales del 2020.