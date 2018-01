Banco Mundial respalda metodología de ranking, pero revisará cálculo tras quejas de Chile

Reuters

El Banco Mundial respaldó la metodología utilizada para elaborar un ranking de competitividad y desechó las acusaciones de un funcionario de la entidad sobre una supuesta manipulación datos para afectar la posición de Chile.

El economista jefe del Banco Mundial, Paul Romer, declaró hace unos días que se había cambiado de manera "injusta y engañosa" la metodología de medición del "Doing Business" para mostrar un indicador más bajo de Chile durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet.

El informe "Doing Business" es uno de los reportes más importantes y reconocidos del Banco Mundial, que clasifica a los países de todo el mundo por la competitividad de su entorno empresarial.

El organismo financiero dijo en una carta dirigida al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y a la que accedió Reuters, que las declaraciones de Romer fueron desafortunadas.

"La opinión del señor Romer no es compartida por la gerencia del Banco Mundial, que tiene plena confianza en la integridad del trabajo de investigación del Banco en general, y de la metodología y los rankings del informe Doing Business, en particular", dijo la misiva.

Romer, quien hizo sus comentarios originales en una entrevista con The Wall Street Journal, emitió el martes una declaración en la que dijo que no había visto ninguna señal de manipulación de los números publicados en el informe Doing Business.

"En la producción del informe Doing Business, cambiamos nuestros métodos por razones sólidas. Se consideraron cuidadosamente estos cambios. Pero cuando implementamos los cambios, podríamos haber explicado más claramente por qué, por ejemplo, cayó el ranking de Chile", dijo Romer en su declaración.

El Gobierno chileno calificó inicialmente de "preocupante" la revelación de Romer, ya que el cambio de método eventualmente habría afectado las inversiones en el país. La presidenta Michelle Bachelet, quien finaliza su mandato en marzo, solicitó una completa investigación al Banco Mundial.

"Entendemos que estas declaraciones hayan creado malestar en Chile y haremos todo lo posible para afianzar la confianza de nuestros muchos clientes y socios que confían en la calidad y relevancia de nuestros trabajos de investigación", dijo la carta.

Agregó que solicitará a una entidad independiente que evalúe de manera objetiva si la metodología del Doing Business se aplicó adecuadamente en el cálculo del ranking de Chile.