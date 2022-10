Organizar la ayuda para las naciones de bajos ingresos con problemas de deuda a través de instituciones como el Fondo Monetario Internacional “significa que estás bajo presión”, dijo este jueves Malpass en una entrevista con Tom Keene en Bloomberg Television. “Una mejor manera de hacerlo es encontrar una manera de llegar a una reducción real de la deuda para poder salir de ella”, dijo, y agregó que esto está “bajo discusión”.

El aumento de los precios ha obligado a los bancos centrales de todo el mundo a endurecer la política monetaria, impulsado por el giro de la Reserva Federal hacia elevar agresivamente las tasas, lo que ha sobrealimentado al dólar. Mientras tanto, las naciones en desarrollo han acumulado una pila de deuda en dificultades de un cuarto de billón de dólares que amenaza con crear una cascada histórica de incumplimientos.

Alrededor del 60% de los 75 países más pobres del mundo están o están en riesgo de sobreendeudamiento, y esto se está extendiendo a los países de medianos ingresos, dijo Malpass anteriormente.

El G20 ha establecido un llamado Marco Común que reúne al Club de París de países deudores ricos tradicionales junto con China para tratar de reestructurar las deudas de los países de bajos ingresos, caso por caso. Sin embargo, solo tres naciones, Chad, Etiopía y Zambia, se han inscrito y ninguna ha llegado a una resolución.

“Llegamos a una situación en la que hay docenas y docenas de países para los que la deuda resulta insostenible, y eso significa que debemos buscar una solución”, dijo Malpass.

Hablando con los periodistas en un evento separado el jueves, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, apeló al G20 para hacer más atractivo el Marco Común.

“Todavía no vemos a otros países llamando a la puerta del Marco Común. ¿Por qué? Porque el proceso no es muy predecible”, dijo. “Es como si estuvieras entrando en un túnel: no sabes dónde está el otro lado del túnel porque el camino para los acreedores es irregular”.

Georgieva hizo un llamado a los acreedores para que “procesen rápidamente las lecciones de Zambia y Chad” y luego las apliquen a otros países que también tienen una deuda insostenible “de forma mucho más activa”.

“Espero que durante las reuniones se preste gran atención, y justificada, a este tema”, dijo.