La banca busca compensar con financiamiento extranjero la salida de dólares de cuentas locales por nerviosismo ante el ruido político.

Así, los flujos mensuales de los pasivos externos de la banca de corto plazo sumaron US$ 333 millones en mayo, por encima de abril, cuando alcanzaron los US$ 131 millones, y marzo (disminuyeron en US$ 1,058 millones), según el Banco Central de Reserva (BCR).

En semanas previas hubo transferencias al exterior de gente de alto patrimonio y empresas, lo que provocó reducción de la oferta del billete verde, señaló una fuente del mercado.

Líneas baratas

Si bien los bancos tienen un fondeo de corto plazo proveniente de las operaciones de reporte del BCR, este es solo por dos semanas, dijo.

Por tanto, las entidades financieras están activando sus líneas de crédito del exterior, o también denominadas adeudados, porque esperan que la escasa oferta de dólares continúe por lo menos durante los próximos tres meses, agregó.

Otro analista sostuvo que el uso de este financiamiento puede ser una medida preventiva que adopta la banca.

“Están tomando estas líneas porque todavía están baratas, el costo de fondeo en dólares es bastante bajo y, en caso se presente un escenario negativo en el país, ya tendrán esos recursos disponibles”, comentó.

El temor a que las líneas del exterior suban de costo o, incluso, se corten, puede estar conduciendo a la banca a incrementar estos pasivos, acotó.

Comercio exterior

Según un ejecutivo del sistema financiero, los administradores de riesgo financiero evitan que su fondeo provenga de una sola fuente.

Los analistas detallaron que dichas líneas de crédito están vinculadas a operaciones de comercio exterior a corto plazo, por ejemplo, para financiar más importaciones, acorde con la recuperación de la demanda interna.

En contraste, los adeudados de largo plazo cayeron en US$ 148 millones en el mismo mes.

Se trata de préstamos empresariales a cinco años que usualmente van de la mano de obras de infraestructura u operaciones de leasing, dijo Mario Guerrero, subgerente de Economía Monetaria de Scotiabank.

Tasa de interés

En tanto, la tasa de interés interbancaria promedio en dólares fue de 0.52% anual a junio, por encima de la tasa en moneda local ( 0.25%). Usualmente la tasa interbancaria en soles es inferior a la de moneda extranjera.

La tasa con que se negocian los préstamos en dólares entre instituciones financieras casi se ha duplicado entre mayo y junio, lo que se explica básicamente por la mayor demanda de la divisa extranjera, enfatizó Guerrero.