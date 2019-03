Las Bambas: ¿Qué dicen los indicadores de pobreza de Apurímac?

La conflictividad social en el área de influencia de Las Bambas ha provocado que la matriz de la empresa -MMG Limited- esté próxima a declararla “de fuerza mayor”. Y es que la minera ubicada en Apurímac representa el 74% de las ganancias por cobre de MMG.

Y es que, por más de 50 días Las Bambas, considerada una de las minas peruanas más importante de cobre de capitales chinos, han paralizado la venta y envío del concentrado del mineral al gigante asiático.

Según el Ministerio de Energía y Minas, al no vender cada mes, el Estado no recibe unos US$ 9 millones y se pone en riesgo unos 8,000 empleos en minería.

El vicepresidente de Asuntos Legales de la minera Las Bambas, Claudio Cáceres, señaló que Apurímac está siendo perjudicada con S/ 25 millones al mes por concepto de regalías, que corresponden al 3% de las ventas de la minera.

¿Por qué es importante Las Bambas para Apurímac? Entre 2015 a junio del 2017, la unidad minera aportó US$ 100 millones por concepto de regalías. Sin embargo, las siguientes preguntas es: ¿en qué condiciones las comunidades de influencia de Las Bambas?, ¿cómo se beneficia la comunidad?.



De acuerdo con el Informe Técnico: Evolución del Pobreza Monetaria 2007 - 2017 del INEI, la pobreza afectó más a los residentes del área rural, que incidió en el 44.4% de su población, siendo tres veces más que en el área urbana (15.1%).

Asimismo, se precisa que la pobreza afectó al 31.6% de la población de la sierra, al 28.6% de la Selva, y al 14.4% de la costa.

Si bien el primer nivel con incidencia de pobreza más alta se encuentra en Cajamarca. En el segundo grupo con tasas de pobreza que se ubican entre 33.3% y 36.8% están ocho departamentos, entre ellas Apurímac.

De acuerdo con el INEI, la tasa de desnutrición crónica de niños menores de cinco años en Apurímac es de 20.9%. En tanto, la tasa de mortalidad infantil y niñez entre el 2016 - 2017 fue de 27%.

La población afiliada a seguro de salud al 2017 en esa región fue de 90.9%. Sin embargo, a nivel nacional la población afiliada en el sector rural es de 84%.

En Apurímac hay 466 establecimientos de salud, entre hospitales del Minsa, EsSalud, consultorios del gobierno regional, municipalidades y clínicas.

Sin embargo, solo 9 son hospitales; 73 centros de salud, 346 puestos de salud; 33 consultorios médicos y de otros profesioanles y 5 centros de odontología.

En algunas de las zonas cercanas a Las Bambas el intervalo de la confianza de pobreza total, llega al 84%, como el caso Huaquira, en Cotambas, según información del INEI al 2013.

En Mara, estas cifras van del 61.3% al 74.4%; y en Coyllurqui, se ubica entre el 64.4% y el 76.7%.