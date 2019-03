Las Bambas: Apurímac recibió 21 veces más por regalías mineras que por canon

En el 2016 se iniciaron las operaciones comerciales del yacimiento minero Las Bambas, operado por la empresa estatal china MMG. Desde ese año, la compañía minera tiene la obligación de realizar los aportes y pagos que las normas exigen.

Pero existe una disparidad en los dos principales beneficios que reciben tanto el Gobierno Regional de Apurímac como los municipios de la región, que son el canon y las regalías mineras.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), la región Apurímac recibió 21 veces más por regalías mineras que por el canon en el 2018, situación similar a la que se tuvo en el 2017. El año pasado, mientras que las regalías mineras recibidas por dicha región sumaron S/ 249.2 millones, el canon total sumó solo S/ 11.7 millones.

Canon

El tributarista Walker Villanueva explicó que la empresa MMG, al igual que todas las empresas mineras del país, pueden deducir de sus ingresos generados por la explotación de la mina las inversiones realizadas durante la etapa de exploración.

Estas deducciones se pueden hacer durante la vida útil de la mina. Con ello, si la deducción es mayor a los ingresos generados en el año en que se declara el Impuesto a la Renta, no habrá utilidades y por lo tanto no se pagará el tributo.

Tomando en cuenta que el canon es el 50% del Impuesto a la Renta pagado por la empresa, al no realizarse este pago no habría dinero para distribuir a la región. “Si uno ve regalías gordas e Impuesto a la Renta cero, quiere decir que se han hecho deducciones tributarias y probablemente sea por las inversiones en exploración”, explicó.

Por su parte, el economista de Propuesta Ciudadana, Epifanio Baca, afirmó que sí se puede asegurar que en este momento la empresa MMG no está pagando el Impuesto a la Renta por los resultados de las últimas distribuciones del canon. Más aún, porque las empresas mineras tienen como beneficio la depreciación acelerada de los bienes adquiridos para la explotación del mineral por cinco años, lo que permite una mayor deducción para el pago de dicho tributo.

Canon para el 2021

En el año 2017, un informe realizado por Oxfam, Coperacción y Propuesta Ciudadana, hizo una proyección para determinar cuándo se iniciaría el pago de Impuesto a la Renta, y por ende del canon, por parte de Las Bambas.

Los escenarios dependen del precio del cobre. Si el cobre tuviera un precio de US$ 2.14 la libra, la empresa generaría utilidades desde el 2020 y pagaría el Impuesto a la Renta en el 2021. Pero si el precio está a US$ 3.50 este año ya pagaría el tributo. El año pasado el precio delcobre cerró por debajo de los US$ 3.

Regalías

Por su parte, en el caso del pago de regalías, el monto pagado por Las Bambas a Apurímac, sí se disparó desde el 2016 debido a que este aporte es el 3% de los ingresos netos de la compañía. El Ministerio de Energía y Minas explicó que el aporte de las regalías va al Tesoro Público y es distribuido entre las entidades de la zona de influencia dla operación minera.

Es así que el 20% va a las municipalidades distritales donde se encuentran las concesiones mineras en explotación, otro 20% se distribuye entre los gobiernos provinciales también de estas zonas de influencia. Adicionalmente, se destina un 40% al resto de gobiernos locales de la región, un 15% para el gobierno regional y el 5% va a las universidades nacionales.