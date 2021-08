Un insumo vital para las familias peruanas -al igual que el agua y el servicio eléctrico- es el balón de gas que es usado por más ocho millones de hogares. Este es el producto más utilizado en Perú por encima de las gasolinas. ¿Qué está pasando con su precio?

Su valor empezó a incrementarse por efecto del tipo de cambio desde junio cuando el dólar ya bordeaba los S/ 4.

El aumento del dólar en el mercado de GLP implica mayores costos para los envasadores y productores, debido a que compran el gas natural -materia prima del GLP- en esa moneda, lo que se traduce en una mayor inversión en soles.

Para julio, el precio del gas propano en Lima trepó en 10.1% vendiéndose hasta en S/ 57 el balón de 10 kilos. Un factor determinante que sigue incidiendo es el tipo de cambio . Valor -que en la víspera- llegó a un nuevo nivel máximo de S/ 4.0850 por lo que avizora una nueva alza del elemento vital para la cocina peruana.

(Fuente: INEI)

“Los días miércoles normalmente Pluspetrol y los otros proveedores alcanzan la nueva lista de precios y hasta el momento no ha habido un cambio y -algunos- incluso nos han asegurado que, por lo menos, hasta la otra semana no debería haber ningún alza. Sin embargo, si hubiera un alza en el precio del balón de gas la razón principalmente es por tipo de cambio, no habría otra razón. Podría darse (un nuevo repunte del precio)”, explicó a Gestión el presidente de la Sociedad Peruana GLP, Samuel Vásquez.

Agregó que -lamentablemente- la canasta básica familiar (en la que esta incluida el gas propano) se ha visto afectado por la incertidumbre política. “Esperamos una buena señal política para que el dólar retorne a los valores anteriores y frenar así las constantes alzas”.

Explicó que en el mercado de GLP hay tres niveles de precios: el que pagan los productores y envasadoras en compra de GNV (insumo del GLP) que normalmente es en dólares.

“En general es un precio estándar para todos, pero si le añades el flete y los costos operativos puede variar el precio”. Un factor clave -que viene incidiendo en el precio del balón de gas- es el incremento del precio de la gasolina, que impacta en el costo de los fletes.

Solo en julio, en Lima Metropolitana el precio del GLP vehicular repuntó 16.9% (por problema de abastecimiento), gasohol 3.9% y petróleo diésel 3.6% a lo que se añadió el peaje vehicular con 7.5%, por nueva tarifa a partir del 4 de julio.

Un tercer nivel son los distribuidores que -por lo general, refirió el empresario- es “en dónde se incrementa más debido a la alta informalidad en el sector lo que perjudica mucho y es lo que nosotros venimos atacando”. Acá también entra a tallar la zona: ya que los costos operativos de una distrito populoso son distintos al de uno residencial o del interior del país.

Un factor determinante en el precio del balón de gas es la distribución y comercialización, que tiene un peso 34.5% al momento de establecer el precio venta final. Le sigue el costo del GN (38.3%) y los aportes del Estado (27.2%).

Fuente: Camisea

El ejecutivo de la SPGL consideró que para evitar un mayor impacto del tipo de cambio en el precio final del GLP es necesario que el Ministerio de Energía y Minas amplíe el apoyo social energético, a través de programas de subsidio como el FISE (Fondo de Inclusión Social Energético), que está dirigido a llevar combustibles baratos a familias vulnerables de manera focalizada.