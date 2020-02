La balanza comercial, según un reciente informe del BCR, ha registrado una superavit de US$ 6,614 millones para el 2019, el cual es menor (en US$ 583 millones) al del 2018, siendo este de US$ 7,197 millones.

Asimismo, para el mes de diciembre del año pasado (2019), se registró un resultado positivo en la balanza comercial, el cual es de US$ 1,220 millones. Este es el valor mensual más alto en los último dos años.

Balanza Comercial. (Fuente: BCR)

El total del valor de exportaciones en el 2019, según la entidad central, fue de US$ 47,688 millones, siendo US$ 33,751 millones las exportaciones tradicionales y US$ 13,783 millones las no tradicionales .

En el caso de las tradicionales, su cifra es menor a la del año pasado en un 5.3%, lo cual se explica por la caída en el precio promedio de estos productos, principalmente minerales e hidrocarburos. Por el lado de los no tradicionales, su monto es mayor en 4.1% al del año pasado, explicado por un mayor dinamismo en el rubro agropecuario y pesquero.

Para el mes de diciembre, las exportaciones se elevaron a US$ 4,608 millones, siendo superior en 6,6 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se explica por el incremento en el precio promedio en 2.9% y un aumento en el volumen de 3.6%.

Los bienes tradicionales, para diciembre de 2019, aumentaron su valor exportado en 6.2% producto de los mayores embarques de cobre, hierro y zinc. Asimismo, los no tradicionales vendidos al exterior crecieron en 8.9%, en donde el aumento en el envio de arandanos, calamar gigante, mangos y aleaciones de plata se destacan.

Por el lado de las importaciones, en el 2019 estas disminuyeron en 1.9% con respecto al 2018, siendo ahora de US$ 41,074 millones. Esto se explica principalmente por el menor gasto en petróleo y derivados, tanto por reducciones en los precios internacionales de los combustibles como por menor volumen adquirido.

Asimismo, se importó menos insumos para la industria, aunque fue compensado parcialmente por las mayores adquisiciones de bienes de capital para este mismo sector.

Balanza Comercial. (Fuente: BCR)

Con respecto al mes de diciembre de 2019, las importaciones fueron de US$ 3,388 millones, mayores en 8,5% frente al mismo mes de 2018. En diciembre aumentaron las adquisiciones de bienes de capital, principalmente las destinadas a la industria, y las compras de bienes de consumo duradero e insumos para la agricultura.

Los términos de intercambio, por su parte, aumentaron en promedio de 2,0% para el mes de diciembre del año pasado. Este aumento va en paralelo con el alza de 2,9% en los precios de las exportaciones.

Se registran seis meses consecutivos de crecimiento en los términos de intercambio, en un contexto en donde algunas materias primas en el mercado internacional mejoran sus cotizaciones.

Sin embargo, para el año (2019), los términos de intercambio se redujeron en 1,8%, lo cual es explicado por la caída de 3,4% en los precios de exportación,en donde destacan los menores precios del cobre, zinc y petróleo, y de 1,7% en los precios de las importaciones.

Términos de intercambio. (Fuente: BCR)