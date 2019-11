La balanza comercial registró en setiembre último un superávit de US$ 462 millones, reportó hoy el Banco Central de Reserva (BCR).

Con el reporte de setiembre, en lo que va del año se acumuló un resultado positivo de US$ 3,695 millones.

Las exportaciones totalizaron US$ 3,831 millones en el noveno mes del año. De dicho monto, las ventas al exterior de productos tradicionales llegaron a US$ 2,661 millones y las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 1,153 millones.

Esta última registró un crecimiento de 10.1% frente al mismo mes del año anterior, debido a las mayores ventas del sector agropecuario, pesquero y siderometalúrgico.

Las importaciones totalizaron US$ 3,369 millones en setiembre. En este mes se incrementaron las adquisiciones de bienes de capital y de consumo, mientras se redujeron las compras de insumos.