Balanza comercial registró superavit de US$ 283 millones en enero

La balanza comercial registró un superávit de US$ 283 millones en enero, lo cual mantiene el comportamiento positivo observado desde julio de 2016, según el reciente reporte del BCR.

No obstante, según el último Reporte Semanal de Scotiabank, este es el monto más bajo desde mayo.

Las exportaciones, para el mes de enero, totalizaron US$ 3,895 millones, menores en 1.6% respecto a enero de 2019. El volumen embarcado disminuyó en promedio 6.7% en enero y los precios de exportación, por su parte, aumentaron 5.5%.

En enero, las exportaciones tradicionales sumaron US$ 2,655 millones y las no tradicionales alcanzaron los US$ 1,226 millones.

Con respecto a las importaciones, según el BCR, estas sumaron US$ 3,611 millones en el primer mes del año, siendo mayores en 3.8% frente al mismo mes de 2019.

Esto se explica por las mayores adquisiciones de bienes de consumo (principalmente productos duraderos), de bienes de capital (particularmente los destinados a la industria) e insumos.

Asimismo, en enero, el índice de volumen de las importaciones subió 1.4% y el de precios 2.3%.

En cuanto a los términos de intercambio, se registró un aumento de 3.1% en enero respecto a similar mes de 2019. Este aumento es explicado por el alza de los precios de exportación reflejo del aumento en las cotizaciones del sector tradicional (8.0%), principalmente oro y petróleo y, en menor medida, café y cobre.

De este modo, los términos de intercambio registran siete meses consecutivos de crecimiento, en un contexto de mejora de las cotizaciones de algunas materias primas en el mercado internacional, según informa el BCR.

Balanza comercial. (Fuente: BCR)

En cuanto a la cifra acumulada, con este resultado se registra un superávit comercial anual por 41 meses consecutivos y se tiene un saldo positivo anual de US$ 6,419 millones a enero de 2020.

Balanza comercial - acumulado. (Fuente: BCR)

Exportaciones - enero. (Fuente: BCR)

Importaciones - enero. (Fuente: BCR)