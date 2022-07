La balanza comercial registró un superávit de US$ 15,447 millones en los últimos doce meses a mayo del 2022, señaló el Banco Central de Reserva (BCR).

Según el BCR, en mayo, el superávit de la balanza comercial sumó US$ 377 millones, inferior en US$ 563 millones al de mayo del 2021. De enero a mayo del 2022, se acumula un superávit comercial de US$ 4,995 millones, superior al registrado en el año previo (US$ 4,382 millones).

Fuente: BCR

En específico, las exportaciones sumaron US$ 4,941 millones en mayo, menores en 0.8% a las de mayo del 2021, principalmente por los menores embarques mineros. En los cinco primeros meses de año, las ventas al exterior sumaron US$ 27,397 millones, mayores en 17.7% a las del mismo periodo del 2021.

De manera desagregada, en mayo, las exportaciones de productos no tradicionales tuvieron un crecimiento respecto a mayo del 2021 de 17%, principalmente por textiles, agropecuarios, químicos, minerales no metálicos y siderometalúrgicos. Por su parte, los productos tradicionales registraron una disminución de 6.8% frente a hace un año, principalmente por pesca y productos mineros.

En el periodo acumulado enero-mayo, las exportaciones no tradicionales aumentaron 20% frente al mismo periodo del 2021 y las tradicionales, 16.8%, según el BCR.

Fuente: BCR

En cuanto a las importaciones ascendieron a US$ 4,564 millones en mayo, mayores en 13% a las de mayo del 2021, debido principalmente a los precios más altos de los insumos (alimentos, combustibles e insumos industriales).

Como detalle, las compras acumuladas del exterior fueron de US$ 22,402 millones en lo que va del 2022, mayores en 18.5% con relación al periodo enero-mayo de hace un año, según el BCR.

Fuente: BCR

En relación a lo anterior, en mayo, el índice de los términos de intercambio disminuyó 12.7% interanual, por los mayores precios del petróleo y derivados, alimentos e insumos industriales, alcanzando el valor de 102.4.