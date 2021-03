Las exportaciones en enero sumaron US$ 4,261 millones, mayores en US$ 367 millones (9.4%) respecto a enero de 2020, por la recuperación de los precios de los minerales, reportó el Banco Central de Reserva (BCR).

Asimismo, en enero las importaciones ascendieron a US$ 3,264 millones, valor inferior en US$ 337 millones (9.4%) respecto a enero de 2020, principalmente por las menores compras de insumos (combustibles, lubricantes y conexos), así como de bienes de consumo duradero y no duradero excluyendo principales alimentos.

Con estos resultados, la balanza comercial registró en enero un superávit de US$ 997 millones, monto mayor al superávit de enero 2020 en US$ 704 millones.

Los términos de intercambio crecieron 13.7% en enero respecto a similar mes de 2020, por los mayores precios de exportación (15.5%), principalmente de oro, cobre, zinc y harina de pescado, por otro lado, los precios de importación se incrementaron (1.6%).

En términos acumulados de doce meses, en enero se registró un superávit de US$ 8,5 mil millones, mayor al del mes previo (US$ 7,7 mil millones).