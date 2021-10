De acuerdo al Banco Central de Reserva (BCR), la balanza comercial registró un superávit de US$ 13,201 millones acumulado en los últimos doce meses a agosto, marcando así un nuevo nivel máximo histórico.

Mientras que en términos mensuales, el superávit de la balanza comercial alcanzó los US$ 1,146 millones en agosto, monto superior en US$ 819 millones al registrado en el mismo mes de 2019 y mayor en US$ 271 millones a agosto del año previo.

Este resultado se debió a los altos términos de intercambio, principalmente de productos mineros de exportación, y al mayor volumen exportado de productos no tradicionales.

Entre enero y agosto, se acumula un superávit comercial de US$ 8,009 millones, superior a lo registrado en los años previos.

-Balanza comercial-

Las exportaciones ascendieron a US$ 5,284 millones en agosto, lo que representó incrementos de 33.8% y 45% frente a agosto de 2019 y 2020, respectivamente.

En el acumulado enero-agosto de 2021, las exportaciones totalizaron US$ 38,809 millones, mayores en 24.8% a las de igual periodo de 2019 (58.5% frente al mismo periodo de 2020).

En agosto, las importaciones sumaron US$ 4,137 millones, superiores en 14.2% a las de agosto de 2019, destacando el incremento de materias primas, combustibles y equipos de transporte.

Con respecto a agosto de 2020, las importaciones se incrementaron en 49.4% con incrementos generalizados en sus rubros.

Las compras acumuladas del exterior en los ochos primeros meses fueron de US$ 30,799 millones, monto mayor en 12.6% con relación a similar periodo de 2019 y en 43.5% frente a hace un año.