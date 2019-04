Balanza comercial agraria registró superávit de US$ 310 millones en primer bimestre del 2019

La balanza comercial agraria (tradicional y no tradicional) en el primer bimestre del año fue superavitaria para Perú en US$ 310 millones 878 mil. Así, los envíos al exterior sumaron más de US$ 1,137 millones, las importaciones ascendieron a US$ 826 millones 968 mil, de acuerdo a la Asociación de Exportadores (Adex).

El presidente del gremio, Alfonso Velásquez Tuesta, resaltó el impacto positivo de este sector en la economía nacional, sobre todo en la generación de empleo.

El año pasado creó más 1 millón 596 mil empleos (directos, indirectos e inducidos), 8% más respecto al 2017. En ese sentido, consideró fundamental mantener la Ley de Promoción Agraria N° 27360, que impulsa las inversiones en el sector y formaliza a los actores de las cadenas productivas.

Afirmó que el reto es impulsar a la agricultura familiar y sumar a más pequeños productores para que se sumen a la cadena agroexportadora. “Debemos sumar a más regiones de la Sierra y de la Selva”, enfatizó.

La oferta de alimentos nacionales estuvo constituida en el periodo ya mencionado por uvas, mangos, arándanos, café y espárragos, principalmente, que llegaron a 119 mercados, liderados por EE.UU. y Países Bajos, que de forma conjunta representaron 49.7% del total.

Otros fueron España, Hong Kong, Ecuador, China, Alemania, Reino Unido, México y Colombia.

Según el ranking del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, las partidas más importadas fueron el maíz duro amarillo, trigo, torta de soya, aceite de soya, arroz semiblanqueado o blanqueado, y otros. Algunos de los países de donde procedieron fueron EE.UU., Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Brasil y Uruguay.

Empresas exportadoras

Adex informó que en el primer bimestre del 2019, el número de empresas agroexportadoras se incrementó en 4% sumando 1,312. De ese total, el 85% (1,120) exportó por menos de US$ 1 millón, el 13% (168) entre US$ 1 millón y US$ 10 millones, y solo el 2% (24) despachó por más US$ 10 millones.

El titular de Adex indicó que para ser más competitivos es fundamental mejorar la productividad de las empresas. “Para eso debemos trabajar coordinadamente con el gobierno”, destacó.

Mencionó que la participación de empresarios peruanos en ruedas de negocio y ferias internacionales –como la Expoalimentaria– es importante para exhibir sus productos, incrementar su red de contactos y fortalecer su presencia en el exterior.