Los precios del petróleo se mantendrán cerca de los US$ 80 hacia fin de año, ya que la escasez de suministros y las facturas de gas más altas fomentan un mayor uso de crudo para la generación de energía, mostró un sondeo de Reuters.

El sondeo a 41 analistas y economistas pronosticó que el Brent promediará US$ 70.89 el barril en el 2021, expectativa más alta para el año desde abril del 2019.

La previsión está por debajo del nivel de US$ 100 el barril propuesto por algunos productores y pronosticadores y se compara con un precio promedio de US$ 69.52 en lo que va del año.

Se espera que los precios promedien US$ 80.92 el barril en el cuarto trimestre de este año y US$ 78.74 en el trimestre siguiente.

Para el West Texas Intermediate (WTI) la expectativa es de US$ 68.62 por barril, el pronóstico más alto para el 2021 desde marzo del 2017. Se observó que el referencial estadounidense promedió US$ 78.06 en el trimestre actual y US$ 75.68 en el primer trimestre del 2022.

Los analistas estiman que la demanda mundial de combustible aumentará entre 5 millones y 6 millones de barriles por día (bpd) este año.

A pesar de las limitaciones de suministro, los analistas estaban divididos sobre si la alianza OPEP+ enmendará un plan para un aumento de la producción de 400,000 bpd por mes.

John Paisie, presidente de Stratas Advisors dijo que OPEP+ está cómoda con el barril en torno a los US$ 80 y agregó que el grupo observará el mercado y agregará suministro cuando se justifique, “ya que no quieren que los precios del petróleo se disparen ni pierdan participación de mercado”.

Además, la aparición de más variantes del COVID-19, el acuerdo nuclear de Irán y la respuesta de los bancos centrales al aumento de la inflación impulsada por el aumento de los precios de la energía serán factores cruciales en los próximos meses, según analistas.