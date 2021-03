Desde hace un tiempo se habla de la subutilización de la infraestructura de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO). Por ejemplo, en el 2020 se utilizó solo el 3.2% de su capacidad instalada (de 500 Gbps de capacidad, se utilizó en promedio 16 Gbps), y los ingresos del proyecto solo cubrieron el 7.7% de los costos en los que incurre el Estado por cofinanciamiento.

En consecuencia, el Estado ha realizado pagos por un total de US$ 265 millones de dólares (con IGV) por inversión, operación y mantenimiento entre el 2015 y 2020, lo que representa un monto de cofinanciamiento mayor en aproximadamente US$ 166 millones (con IGV) al monto proyectado durante la estructuración del proyecto, reveló el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Para el ministerio, esto se explica -en parte- porque la RDNFO se enfrenta a un régimen tarifario rígido establecido en el contrato (US$ 23 por Mbps-mes) respecto a la flexibilidad de sus competidores en el mercado portador, escenario que se agravaría con la entrada en vigencia de la primera revisión tarifaria en setiembre del presente año que “incrementará la tarifa en más de 900%, ello debido a la poca demanda con la que cuenta el proyecto”.

Además, de un estudio del Banco Mundial (2019) se desprende que la calidad de activo estratégico puede haber también motivado a los operadores privados a extender sus redes privadas en paralelo a la RDNFO, todo lo que generó que no se alcancen los niveles de demanda estimados.

En este contexto, el MTC publicó la convocatoria a la Audiencia Pública para el 17 de mayo de 2021, la cual da inicio al proceso de resolución por interés público del Contrato de Concesión de la RDNFO. “Con ello se busca dar una solución definitiva a la problemática en torno al proyecto de infraestructura de telecomunicaciones más importante de nuestro país y que servirá como plataforma para impulsar una mayor conectividad digital en el país (con las 180 provincias que integran la RDNFO y los distritos que serán sumados con los Proyectos Regionales que entrarán en operación respecto a sus tramos de transporte)” , refirió la cartera.

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La resolución por interés público se realiza -dice el MTC- en estricto cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión y el Estado respetará los plazos y procedimientos en él establecidos. Una vez realizada la Audiencia Pública convocada, el ministerio evaluará los comentarios recibidos en un plazo máximo de 60 días calendario, y emitirá una decisión sobre la resolución por interés público (Contrato de Concesión).

“Habiendo explorado todas las alternativas contractuales posibles para la optimización de la RDNFO sin llegar a acuerdo entre las partes, y considerando que, por un lado, no existen incentivos para Azteca de resolver la situación actual porque no les resulta beneficioso, y que, por otro, continuar con la situación actual solo perjudica la posición del Estado, que bajo los términos actuales del contrato debe seguir asumiendo el costo de una red que no se encuentra en pleno uso, se evaluó la alternativa de resolución contractual por causal de interés público”, refiere la cartera.

-Antecedentes-

Cabe recordar que entre el 2018 y 2020, el MTC (con la participación de Osiptel y el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF) y Azteca Comunicaciones evaluaron la posibilidad de realizar una adenda para optimizar el contrato, luego otra para resolver el mismo, y finalmente un acta que, sin modificar el contrato, lo resolvía, siendo que en ninguna vía se llegó a un acuerdo por diferencia de posiciones entre el Estado peruano y el concesionario.

Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Es más, el Banco Mundial realizó un estudio en el 2019 en el que se analizó tres modelos de negocio en base a aspectos técnicos, económicos y legales, con la finalidad de evaluar alternativas para asegurar la sostenibilidad y eficiencia de las inversiones realizadas en la RDNFO y los Proyectos Regionales. Modelo Competitivo Integrado, Modelo Existente Optimizado y Modelo de Desinversión.

El MTC mencionó que en el caso del Modelo Existente Optimizado se planteaba renegociar el contrato vigente o resolverlo, “siendo esta última la opción más viable recomendada en el estudio dadas las modificaciones sustanciales que requeriría el contrato (cambios en el modelo de pagos de cofinanciamiento que genere incentivos para el desarrollo comercial)”. Y, también incluye la integración de la RDNFO y los Proyectos Regionales, a través de un solo operador, tres operadores integrados (zonas norte, centro y sur), o un operador de transporte nacional y otros regionales.

-Reinversión de bienes-

El MTC, directamente o a través de terceros, asumirá el proyecto de manera provisional, y se encargará de realizar la contratación de un operador calificado (interventor), por un periodo no mayor a tres años, de acuerdo a lo establecido en el artículo 58 del DL 1362 (Ley APP), con la finalidad de asegurar la continuidad del proyecto.

Durante ese periodo, el MTC realizará los estudios técnicos necesarios con la finalidad de determinar el mecanismo más óptimo para la operación a largo plazo de la infraestructura de la RDNFO, que garantice su óptimo funcionamiento y repotencie su uso en línea con su finalidad inicial: facilitar el acceso de la ciudadanía a la banda ancha y promover la competencia en la prestación de este servicio.

-El Dato-

- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) refirió que la optimización de la RDFNO también permitirá beneficiar a más de 7,000 localidades en las que se desplegarán los Proyectos Regionales.

- Ello posibilitará, a su vez, que la inversión de más de US$ 2,000 millones en la RDFNO y los Proyectos Regionales se use en su máximo potencial en beneficio de la población de preferente interés social, aprovechando así la infraestructura de más de 40,000 km de fibra óptica de titularidad del Estado desplegada a nivel nacional.