Avis enfrenta batalla ante críticas de su principal inversor

El principal accionista de Avis Budget Group Inc. inició una batalla con la junta directiva de la compañía de alquiler de automóviles porque considera que esta no ha cumplido con los objetivos financieros ni ha preparado a la empresa para la transformación de la industria automotriz.

SRS Investment Management LLC nominó a tres nuevos directores y dijo que debería reemplazarse al presidente Ronald Nelson, un ex máximo responsable de Avis. El fondo de cobertura con sede en Nueva York, que posee casi el 15% de las acciones de Avis, criticó a la junta por su composición actual, que en su mayor parte consta de ex ejecutivos de Avis y viejos directores.

“Durante casi 10 años no se ha tomado medida alguna para renovar la junta a pesar de los importantes cambios del sector de movilidad”, dijo SRS en una declaración. El principal director de Avis, Leonard Coleman, respondió que a la administración le decepcionaba verse “inmersa en una lucha cara y superflua”.

Avis y la rival Hertz Global Holdings Inc. se ven amenazadas como consecuencia del auge del modelo de viajes de Uber Technologies Inc. y Lyft Inc. Las compañías automotrices, entre ellas General Motors Co., también experimentan con programas de autos compartidos que compiten con Zipcar, de Avis. Esos servicios se van convirtiendo en alternativas legítimas para quienes viajan por negocios y para los turistas, que son los principales clientes de las compañías de alquiler.

Las acciones de Avis subieron 1.3% a US$ 39.30, tras el cierre de las operaciones del jueves en Nueva York. Las acciones han bajado 12 por ciento en lo que va del año.

Creciente tensión

La tensión entre Avis y su mayor inversor ha ido aumentando desde hace más de un año. Avis adoptó en enero de 2017 un plan que, según la compañía, le permitiría seguir recomprando acciones al tiempo que se protegería de la posibilidad de que SRS tomara el control de la empresa. SRS aceptó en mayo un acuerdo de espera que impediría que el fondo de cobertura comprara más acciones.

Luego de meses en que las acciones de Avis se vieron afectadas por el temor de que la caída de los precios de los vehículos usados golpeara las ganancias producto del alquiler de autos, la compañía llegó a un acuerdo con Waymo –la unidad de Alphabet Inc., la empresa matriz de Google- para manejar una flota de minivans Chrysler autónomos, lo que impulsó una recuperación.

Pero la recuperación de las acciones y los esfuerzos que ha hecho Avis por hacer frente a las amenazas mediante la conexión de su flota de alquiler a una aplicación móvil no han bastado para mantener la paz.