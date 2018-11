Autos eléctricos en Perú: “Podrán ser recargados desde las casas o electrocentros”

El desarrollo de los autos eléctricos o la electromovilidad es un proyecto que viene trabajando el Estado desde hace algunos meses, y es que con la exoneración del ISC (Impuesto Selectivo al Consumo) se ha dado un primer paso.

Sin embargo, lo que hace falta es la reglamentación para las estaciones de servicios que abastezcan de energía o recarguen las baterías de los vehículos eléctricos.

Al respecto el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes , dijo que a más tardar en el primer trimestre del 2019 estará lista la reglamentación.

“Estamos buscando como lograr que los vehículos se integren en el sistema de transporte de Lima, para ello estamos trabajando en la reglamentación de la carga, que creemos estará lista en el primer trimestre del 2019”, expresó.

Avance en la reglamentación

Por su parte, Rosendo Ramírez, director General de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas (MEM), comentó que se está trabajando en los principios básicos para las estaciones de servicio, como es el cambio de energía alterna a continua.

“Lo que creemos es que cualquier agente (operador de estaciones de servicio) pueda realizar esta recarga, a través de los surtidores de energía”, indicó.

Dado que se ocupará los espacios con otros combustibles, están estableciendo las distancias mínimas para la instalación de estos surtidores y los tipos de conectores que brinden la mayor seguridad posible.

“Los conectores dependen de la tecnología que se use, y es que hay tecnología japonesa, china, europea y estadounidense, entre otras más. Cualquiera de esas tiene que ser segura”, remarcó.

Sin embargo, Rosendo Ramírez comentó que la electromovilidad ya es una realidad en otros países, y "e n la práctica el 80% de los dueños de los vehículos realizan sus cargas en sus domicilios, y lo mismo podría ocurrir en el Perú, podrán ser recargados desde las casas o desde los electrocentros".

“La idea es que cuando salga de casa tenga la posibilidad de tener siempre un lugar para su recarga” , expresó.

La diferencia entre las estaciones de electrocentros y las casas, es que mientras en los hogares puede demorar entre 4 y 6 horas una recarga completa, en una estación se podría hacer en 20 minutos.

Tarifas

Una de las evaluaciones que está revisando el MEM es también la tarifa eléctrica para las estaciones.

“Las tarifas tienen que ser competitivas para las estaciones de servicio, porque el consumidor tiene la posibilidad de utilizar la electricidad de su casa”, expresó.

Costos y ventajas

Otra de las ventajas, comenta Rosendo Ramírez es que una carga completa puede darle a un vehículo de entre 200 y 300 kilómetros de autonomía para su traslado.

Mientras que, a nivel de gastos, estiman que un vehículo normal puede gastar entre S/ 40 y S/ 50 diarios, con este nuevo sistema el costo se reduce en un 80%, hasta solo S/ 10 por día.

De esta manera, están proponiendo que, como parte del inicio del uso de los vehículos eléctricos, el Estado renueve sus vehículos con las unidades de servicios eléctricos.

“La idea es que los autos con gasolina, cuyo costo está alrededor de US$ 20 mil, puedan ser cambiados por los autos eléctricos que en promedio están en US$ 30 mil. Y aunque el costo es mayor, hay un costo de mantenimiento y combustible bajo, eso se compensa los US$ 10 mil de diferencia”, expresó.