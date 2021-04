Austria es un potencial destino para el kion peruano y las empresas productoras y comercializadoras de este producto podrán beneficiarse con importantes oportunidades de negocios, de acuerdo a la Asociación de Exportadores (ADEX)

Marcela Andía, ministra consejera en el Servicio Diplomático de la embajada de Perú en ese país, señaló a Austria como un país fuerte dentro de la Unión Europea.

Si bien la pandemia los afectó, el comercio exterior sería el motor impulsador de su economía, que al cierre del 2021 se incrementaría en 1.4%, sin embargo, su recuperación recién se iniciaría –con niveles previos a la pandemia– el próximo año con un crecimiento del 2.3%.

“Considerando esta fortaleza y que ese país importó kion peruano por US$ 1.7 millones el 2020 (representando el 36% del total de esos pedidos), debemos aprovechar en aumentar los envíos de este alimento a esa nación”, indicó durante su ponencia en el foro virtual ‘Perfil de mercado de jengibre a Austria’.

Las exportaciones de jengibre peruano, añadió, se encuentran favorecidas por un arancel preferencial de 0% como resultado de la suscripción del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea.

El precio del kion orgánico (presentación favorita) en el mercado austriaco puede oscilar entre 15.2 a 15.7 euros el kilo (de US$ 16 a US$ 18), pudiendo ser peruano, chino o brasilero. Asimismo, siguiendo los patrones de producción no ecológicos, un kilo cuesta entre 5.70 a 14.28 euros (de US$ 6.7 a US$ 16.9).

“Existe un nicho no explorado: su uso como insumo industrial, en el cual se ha identificado una variada cartera de productos que tienen como base el jengibre. La industria usa cada vez más las ventajas de este alimento y está creando una nueva oferta tomando en cuenta las nuevas tendencias”, mencionó.