Australia: TLC con Perú cobra "importancia adicional" ante mayor proteccionismo global

El ministro de Comercio de Australia, Simon Birmingham, dijo que los tratados de libre comercio (TLC) que su país ha firmado en los últimos meses con Perú, Indonesia y Hong Kong cobran una importancia adicional ante el aumento del proteccionismo mundial.

En declaraciones recogidas durante su participación en la reunión de ministros de comercio del G20 en Japón, Birmingham instó al opositor Partido Laboralista Australiano (ALP) a apoyar el TLC con Indonesia, al considerarlo un asunto de "interés nacional".

El ministro Birmingham dijo a The Guardian Australia que quería que el TLC con Indonesia, firmado por ambas naciones en marzo, fuera ratificado por el Parlamento australiano antes de fin de año.

“Firmar los TLC con Indonesia, Perú y la Región Administrativa Especial de Hong Kong de China tiene una importancia adicional debido al aumento del proteccionismo mundial”, dijo.

Sus declaraciones se producen después de que Madeleine King, la portavoz de ALP en temas comerciales, dijera que su partido esperaría el escrutinio del parlamento sobre los TLC propuestos antes de aceptar ratificar cualquier acuerdo.

TLC Perú-Australia

El TLC con Perú también fue materia de revisión en Australia por parte del Parlamento de ese país con el fin de abordar las “continuas preocupaciones sobre la creciente complejidad creada por la cantidad de acuerdos comerciales, particularmente los múltiples acuerdos con el mismo socio”.

Además del TLC bilateral (PAFTA, por su sigla en inglés), ambos países son parte del nuevo Acuerdo de Asociación de la Cuenca del Pacífico, antes conocido como TPP11. Australia también aspira a integrar la Alianza del Pacífico, que agrupa a Chile, Colombia, México y el Perú.

¿Qué dice la oposición australiana?

El Partido Laborista se había comprometido a reabrir las negociaciones sobre los TLC con Indonesia y Perú si ganaba las elecciones legislativas de mayo, con el objetivo de eliminar las cláusulas relacionadas con la solución de controversias entre inversores y estados.

"Antes de las elecciones nos comprometimos, en caso hubiéramos ganado y no lo hicimos, a buscar renegociar los acuerdos existentes", dijo Madeleine King. "No estamos en el gobierno, por lo que no estamos en condiciones de hacer eso obviamente, así que tendré que analizar esos problemas con mis colegas y ver dónde aterrizamos".

Los acuerdos de libre comercio serán revisados por el Comité Conjunto Permanente sobre Tratados (JSCOT) del Parlamento australiano, que está controlado por una mayoría gubernamental y permite un período de consulta pública.