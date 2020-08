La demanda de oxigeno medicinal en Perú está en su punto máximo en pleno rebrote del COVID-19. Julio Cáceres, gerente general del Grupo Linde Perú, primer productor local de este medicamento, asegura que están al borde de su capacidad dado que la demanda de los hospitales “no para”.

En diálogo con Gestión.pe explicó que uno de las principales preocupaciones es sobre la futura demanda de oxigeno cuya proyección está en manos del Minsa, y que hasta el momento no es del todo claro, tomando en cuenta que el producto (oxigeno medicinal) es finito.

-¿Cuánto ha aumentado la demanda de oxigeno medicinal en julio?-

La demanda de oxigeno en Perú avanza de manera exponencial. Una muestra de ello -por ejemplo- se denota en la demanda hospitalaria. El hospital Rebagliati consumía antes de la pandemia entre 80,000 a 100,000 metros cúbicos y solo el mes pasado cerró en 344,000 metros cúbicos; el Almenara consumía 53,000 metros cúbicos antes del COVID-19, pero en julio llegó a 250,000 metros cúbicos lo que es una barbaridad, mientras que el hospital Cayetano Heredia consumía 30,000 metros cúbicos al mes, pero en julio demandó 210,000 metros cúbicos lo que demuestra un demanda que continúa al alza. Ante ello tenemos que garantizar que nuestras tres plantas (Callao, Pisco y Huachipa) estén operativas.

-A la par, tengo entendido que también importan oxigeno para abastecer la demanda local-

En efecto, estamos haciendo importaciones a nuestro propio costo. Esta semana -por ejemplo- nos llega las importaciones de Chile ya que están vendiendo de manera frecuente, también hemos importado (oxigeno) de Costa Rica y ayer salieron nuestras cisternas a Colombia para recoger el producto. Tenemos demanda de todas las regiones del país. Para que tenga una idea: de junio a julio la demanda creció en 38 toneladas por día y este mes continuará aumentando. Estamos a más de 300% de lo que vendíamos antes del COVID-19 y hemos invertido más de US$ 3 millones para enfrentar esta crisis. Nos comprometimos a atender con 200 toneladas diarias y lo estamos cumpliendo, hasta sobrepasándolo.

-Usted indica que tiene tres plantas operativas-

Así es, las plantas de Pisco, Callao y Huachipa. Las tres producen oxigeno líquido y contamos con otras 11 plantas que envasan en cilindros. Dado la crisis en el sur del Perú estamos habilitando una unidad de envasado en Cusco, que estará lista en menos de 30 días, con lo cual vamos a tener 12 unidades de envasados para cilindros. Nosotros no vendemos cilindros a las personas naturales, tampoco atendíamos al público, pero dada la alta demanda en Arequipa, Trujillo y Chiclayo lo estado haciendo. Nuestras unidades de envasado no estaban preparadas para atender al público por lo que lo se han adaptado ante la necesidad de la población. En Arequipa -por ejemplo- se demanda 200 toneladas al día. En Lima no vendemos al público debido a que las unidades de envasados están en la periferia.

-¿Se tienen previsto abrir otras plantas?-

Abrir otras plantas implicaría un trabajo de 36 meses. Las plantas que tenemos son criogénicas, que producen oxigeno a gran escala, entonces demanda mucho tiempo arma una planta, tampoco es inmediato, por lo que vamos a seguir con estas plantas trabajando al máximo de su capacidad. La tres plantas están entregando más 200 toneladas diarias de oxigeno medicinal. En épocas de pre COVID-19 tenía dos plantas apagadas e hicimos inversiones para los próximos 15 años. Imagínate si no lo hubiéramos hecho, la situación actual sería catastrófica.

-A nivel de costos, ¿han variado?-

No hemos aumentado los costos. No ha habido ningún tipo de variación de precios. Estamos a nuestro propio costo. Lo que necesitamos es tener una mayor coordinación con Ministerio de Salud para poder entender cómo se va a comportar la demanda en los siguientes meses para poder ir preparándonos con un planeamiento estratégico y ver de donde importamos más producto . Nuestro producto es finito, por lo que el Estado va a tener que mirar otras alternativas distintas a la nuestra, ya que no somos la única empresa productora de oxigeno en Perú.

-¿Hay el riesgo de desabastecimiento?-

El equipo de prospectiva del Minsa debe estimar una proyección (de demanda) para los siguientes meses y en función a eso ver la manera de poder cubrir esa demanda adicional. Nosotros ya no tenemos capacidad, pese a que estamos hacienda los esfuerzo máximos pero la pandemia está llegando a todos los países en las que importamos oxigeno. Empezamos importando de Ecuador y este país ya no tiene capacidad de vender más producto. Nuestra capacidad es de 200 toneladas diarias y lo vamos a seguir produciendo todo el tiempo. Gracias a Dios hasta ahora no hemos dejado desabastecido a los hospitales, pero si la demanda sigue creciendo, el Minsa debe tomar algunas medidas. Nosotros hemos informado a la autoridad sobre esta situación.

-¿A cuántos hospitales están dotando de oxigeno?-

Alrededor de 300 centros de salud a nivel nacional que incluye clínicas y hospitales. En el caso de los hospitales, nos emiten ordenes de compra. Actualmente ya no participamos en las convocatorias por la falta de capacidad, pero estamos respetando contratos.

Dato: Cáceres mencionó que las regiones que más oxigeno demandan son -además de Lima- Trujillo Chiclayo, Piura Arequipa, Moquegua, Tacna, Ilo y Cusco. “Ahora tenemos problemas para abastecer a Juliaca por las distancias y la infraestructura es compleja”.

“Nuestros costos no han variado y siguen siendo el mismo antes de la pandemia que es alrededor de S/ 10 el metro cubico más IGV”.