Aumenta exportaciones de panetones peruanos a EE.UU.

Las fiestas de Navidad y de fin de año incentivan la exportación de algunos productos propios de estas fechas y otros denominados ‘nostálgicos’. Es así que entre enero y octubre, sumaron US$ 21 millones 981 mil, 6% más respecto al mismo periodo del 2016, informó la gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores ( Adex).

Al respecto, Paula Carrión, Gerente de Agroexportaciones del gremio indicó que estos productos se demandan principalmente en países con gran presencia de colonias peruanas. Por ejemplo en Estados Unidos, en donde la población latina en total alcanzó los 58 millones en 2016, de los cuales 651 mil son peruanos.

California, Texas, Florida y Nueva York son los estados con mayor concentración de latinos, aunque Dakota del Norte y Sur, Pensilvania registran importantes crecimientos. Asimismo, en Chile, se estima que hay más de 200 mil peruanos que viven permanentemente.

El producto que más se demandó en los mercados internacionales fue la cerveza (US$ 7 millones 711 mil), principalmente de la marca Cusqueña (US$ 5 millones 473 mil) seguido de la Arequipeña (US$ 1 millón 831 mil). Otras fueron Cristal y Pilsen. Su principal mercado fue Chile, seguido de EE.UU.

Otra de las bebidas que tuvo buena demanda en el extranjero fue Inca Kola con pedidos por US$ 2 millones 169 mil. Chile fue su principal destino, seguido de Japón, EE.UU. y Bélgica.

El panetón es el tercer producto nostálgico que más se despachó a octubre. Llegó a los US$ 4 millones 162 mil, lo que representó una contracción de -3%. Sus principales destinos fueron EE.UU. (US$ 2 millones 271 mil), Bolivia (US$ 679 mil 672) y Chile (US$ 479 mil 129), entre otros.

Algunas golosinas son demandadas también en el exterior por la colonia peruana. Es el caso de los chocolates -por US$ 2 millones 880 mil- (crecimiento de 9%). La marca más exportada fue Sublime (US$ 1 millón 178 mil) a pesar de sufrir una contracción de -4%. Le sigue el Cua Cua con US$ 1 millón 162 mil y un incremento de 27%.

Otro producto peruano importante, precisó Adex, fue el maíz morado (US$ 1 millón 348 mil) con un crecimiento de 16%. Los principales mercados fueron EE.UU., España, Ecuador, Japón y Corea del Sur.

También se exportaron cremas de ajíes envasadas como Tarí, Huancaína, Uchucuta y Ocopa. De la misma manera, postres para preparar como gelatina, mazamorra morada, flan y arroz con leche. Las galletas también fueron solicitadas en los mercados internacionales, algunas fueron Casino, Morocha, Coronita, Charada y Doña Pepa.

Las bases para la preparación de alimentos como ají de gallina, arroz con pollo, cau cau, carapulcra, cebiche y picarones, entre otros también fueron solicitadas. “La mayor presencia de peruanos en el mundo; así como el reconocimiento de la gastronomía peruana deben ser aprovechadas para exportar una mayor cantidad de estos productos”, agregó Carrión.