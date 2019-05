Augusto Cauti Barrantes fue designado como viceministro de Minas

El gobierno designó este viernes a Augusto Francisco Cauti Barrantes en el cargo de viceministro de Minas , cargo que se encontraba vacante desde la renuncia de Miguel Incháustegui el pasado 26 de abril.

El cargo considerado de confianza fue oficializado hoy mediante resolución suprema 005-2019-EM, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano.

Cauti Barrantes es titulado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Business Law por Duke University (EE.UU.). Además, ha seguido el Programa de Privatización, Financiamiento y Regulación de Servicios Públicos e Infraestructura por la Universidad del Pacífico. Cuenta con un Certificate of Foundations of American Legal System por Georgetown University (EE.UU.).

Además tiene experiencia académica y de trabajo en proyectos, operaciones y asuntos mineros. Como asesor legal externo, ha tenido participación en procesos comerciales, regulatorios y de financiamiento local e internacionales para proyectos y operaciones del sector minero.

En el 2015 asumió como director ejecutivo de la Cámara de Comercio Peruano Australiana. Anteriormente ha laborado en Pan American Silver Perú, ProInversión, la Corporación Interamericana de Inversiones, el Estudio Luis Echecopar García, Indecopi, entre otras entidades.



Cabe recordar que las funciones de viceministro de Minas estaban encargadas a la viceministra de Electricidad, Patricia Elliot, desde el 26 de abril en adición a sus funciones y en tanto se designara el reemplazo Incháustegui.

La renuncia del exviceministro se dio en medio de la crisis de Las Bambas, ante las negociaciones en marcha entre la empresa mineras y las comunidades de la provincia de Cotabambas.

Incháustegui asumió el cargo en el Ministerio de Energía y Minas ( MEM) el 15 de mayo de 2018.