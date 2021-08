La Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR) pidió a los gremios de transporte de carga que ya no insistan en el proyecto del Antepuerto del Callao, ya que lo consideran inconveniente para el país, los consumidores finales y la cadena logística desde el punto de vista técnico y financiero.

“El antepuerto no añade eficiencia para nadie. Es raro que los gremios lo defiendan, parece un suicidio financiero. No solo los hará pagar por esperar, elevando costos para sus propios clientes, los dueños de la carga, sino que hará que el Estado gaste por donde no debe para construir un doble peaje, simplemente”, señaló Favio León, presidente de ASPPOR.

De acuerdo al dirigente, la mejor fórmula para descongestionar el puerto es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) construya una eficiente infraestructura de transporte en el puerto y sus alrededores.

Detalló que en el proyecto no hay ninguna relación positiva costo-beneficio, por lo que es muy extraño que los transportistas quieran seguir en esta campaña.

“Quizá no hayan evaluado a quién benefician con esto, pero no es sostenible y eleva la incertidumbre que ya está elevando también el costo de vida al consumidor final. Creemos que si el presidente Castillo viera esta posibilidad, definitivamente reafirmaría su negativa hacia un proyecto inconveniente para el Perú”, agregó León.