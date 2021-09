El precio del pan ha venido al alza (ver gráficos y tabla), tal como había previsto la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), principalmente por el incremento del precio internacional del trigo (insumo importado para la elaboración de pan), del tipo de cambio y del costo de la electricidad. Todo esto impactó negativamente en los costos de producción de esta actividad.

En agosto, el precio de este producto subió 10.27% interanual, según el Banco Central de Reserva (BCR) en su Programa Monetario. Sin embargo, Pío Pantoja, presidente de Aspan, dijo a Gestión que al tratarse de un sector con gran competencia (más de 16,100 panaderías a nivel nacional, y solo en Lima son 8,265), dicho precio no puede incrementarse más.

El peso

Frente a ello, y considerando que los factores antes mencionados se mantienen, Pantoja mencionó que al menos el 50% o 60% de panaderías en el país -grupo que hoy está en riesgo de cerrar- está optando por reducir el peso del pan. “Por ejemplo, en Huánuco, el pan francés pesa 16 gramos, cuando antes pesaba 40 gramos”, refirió.

Ante esta decisión, Aspan está sugiriendo a las panaderías que puedan vender los panes por kilogramo con el fin de que el producto mantenga la calidad y el consumidor pague realmente lo que se lleva (como ejemplo: antes era S/ 1.00 por cinco panes de 40 gramos cada uno; ahora podríamos hablar de S/ 1.00 por cinco panes de 20 gramos cada uno).

Otras acciones

El otro 40% de panaderías han optado por reestructurar sus costos, apoyándose -además-con la venta de otros productos como azúcar, leche, embutidos, quesos, entre otros. “Nosotros tenemos un gran problema, y es que a pesar de los factores que empujan al alza los precios del pan, el público no acepta dicha subida”, remarcó.

Mencionó que las panaderías también están reinventándose, incorporando más variedad de panes como pan con quinua, con kiwicha, pan integral, pan multigrano, pan con frutas, etcétera.

Es más, Pantoja subrayó que están impulsando que las festividades de fin de año sean tomadas por los panaderos como una ventana de oportunidad que les permita paliar el golpe de los incrementos en los costos de producción.

Hay que mencionar que hasta ahora, al menos unas 400 panaderías han cerrado (incorpora a bodegas que dejaron de vender pan y ambulantes), dijo Aspan.

Los factores

Un golpe a las panaderías ha sido el alza del precio internacional del trigo. Según data del BCR, en el 2019 costaba US$ 199 por tonelada, en el 2020 llegó a US$ 210 y en lo que va del año se ubica en US$ 278 (solo en la primera semana del setiembre el precio fue US$ 301 por tonelada).

Otro factor que también impacta es el tipo de cambio, que cerró ayer en S/ 4.106. Esto no solo está vinculado al componente importado -como el trigo- sino que también afecta el pago de alquileres de algunos locales-

Y, finalmente, ha impactado el incremento del costo de la electricidad: en setiembre, se registró una nueva alza en la tarifa.

EN CORTO

Impulso. Pantoja anotó que se encuentran organizando y promoviendo un Campeonato Nacional del Pan “Munaypan 2021” para impulsar la innovación de los panaderos en el país. A la fecha hay tres finalistas en cada una de las tres categorías (de Lima, Lambayeque, Arequipa y Cusco).

Y también para continuar con al promoción del consumo de pan, se incentivará la celebración del Día Mundial del Pan y la Alimentación el próximo mes (donde esperan dar a conocer a los ganadores del concurso).