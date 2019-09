La Asociación Automotriz del Perú (AAP) cuestionó la propuesta de decreto supremo presentada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) con el objetivo de promover el uso de vehículos híbridos y eléctricos.

El gerente técnico normativo de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Ellioth Tarazona, señaló que esta propuesta debería contemplar incentivos tributarios para la instalación de estaciones de carga (electrolineras), necesarias para ampliar el uso de dichos autos.

“El proyecto de decreto supremo establece solo el régimen de operación de las estaciones de carga y señala que se las actuales estaciones de carga podrían incluir el servicio de carga eléctrica, pero no establece incentivos. Serían necesarios porque de otro modo los inversionistas no abrirán electrolineras mientras no haya suficientes vehículos eléctricos en el país y los usuarios no comprarán estos autos mientras no haya electrolineras donde cargar sus baterías. Es un círculo vicioso y al Estado le corresponde romperlo”, dijo a Gestion.pe.

Además, para fomentar la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos consideró necesario que se establezcan beneficios tributarios, como una reducción al IGV o la eliminación del impuesto predial; o no tributarios, como bonos que abaraten el precio de adquisición (que aún es elevado) o la exoneración a estos vehículos del cumplimiento de la ordenanza conocida como “Pico y placa”.

La propuesta del Minem también establece que las instituciones públicas que requieren adquirir o reemplazar su flota vehicular deben hacerlo con vehículos eléctricos o híbridos, “en función a las necesidades operativas de cada entidad, disponibilidad de recursos y facilidades de acceso a infraestructura de carga”. No obstante, advierte Tarazona, esta disposición podría no generar cambios.

“Es una medida interesante pero me parece que no está bien aterrizada, porque al señalar que la entidad tomará la decisión de la compra de vehículos en función de sus necesidades y su disponibilidad de recursos, bien podrían justificar de esa manera el seguir adquiriendo vehículos convencionales. Para que esta medida funcione, el cambio en la flota vehicular del sector público tiene que ser progresivo y seguir un programa”, señaló.