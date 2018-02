Asia no teme una caída libre del mercado, dicen los estrategas

En medio de la última ola mundial de pérdidas bursátiles, los inversionistas de renta variable de Asia se mantienen estoicos, apegados a su opinión de que la solidez de las ganancias empresarias de la región llevará al mercado a subir.

Todas las grandes bolsas asiáticas cayeron luego de que los operadores de la región fueron alertados por la entrada de las bolsas de EE.UU. en una corrección del mercado. Las acciones de China -donde las operaciones alcistas se están deshaciendo- fueron los mayores perdedores el viernes.

Siguen algunos temas que se destacaron en nuestras conversaciones con inversores y estrategas:

Con calma

"Estamos relativamente relajados aquí y observamos oportunidades para acumular en algunas compañías de buena calidad a precios más bajos en medio de toda esta volatilidad", dijo Robert Peñaloza, jefe de acciones australianas en Aberdeen Asset Management Ltd.

"Claramente causó movimientos el aumento de las preocupaciones inflacionarias y el alza de las tasas de interés de largo plazo, especialmente en EE.UU. Pero a nivel nacional realmente sentimos que la actividad aquí está andando bien, es decir, la mejora de la rentabilidad empresarial, los balances mucho más sólidos, la gestión de capitales, todos siguen sostenidos por el aumento del empleo, los salarios, los negocios y el sentimiento del consumidor".

"Nosotros, de hecho, estamos viendo entradas en nuestros fondos".

Corrección debida

Kelvin Tay, director de inversiones regionales de UBS Wealth Management en Singapur: "Los mercados realmente están exagerando".

La Reserva Federal de EE.UU. ha sido mucho más informativa de lo que solía, y han venido comunicando alzas en las tasas de interés, dijo. "Es por eso que creo que la corrida tiene bastante de reacción desmedida y es también una corrección que estaba pendiente".

No hay mercado bajista

Shane Oliver, jefe de estrategia de inversión de AMP Capital Investors Ltd.: "Históricamente, un retroceso del 10% es bastante normal, no es inusual. No veo razón para estar demasiado preocupados, creo que la clave es buscar las oportunidades".

"No es un mercado bajista", ya que eso requeriría "indicadores económicos mucho más débiles".

"El crecimiento subyacente de las ganancias en todo el mundo es muy fuerte y en última instancia debería ayudar a los mercados bursátiles a encontrar su piso; creo que nos estamos acercando mucho a eso, pero es demasiado pronto para decirlo con confianza".

Japón sólido

Masayuki Otani, estratega jefe de mercado de Securities Japan Inc.: "No he cambiado mi opinión de que la tendencia alcista a largo plazo aún continúa en la bolsa japonesa".

"Las ganancias corporativas y los fundamentos económicos japoneses son sólidos".

"Las acciones japonesas se están viendo más baratas en comparación con las acciones de EE.UU., y sus valuaciones se han abaratado en comparación con el pasado".

Aún positivo

Naoki Kamiyama, estratega jefe de Nikko Asset Management: "De abril a mayo, tengo una opinión bastante positiva sobre la temporada de ganancias, pero antes tendremos más fluctuaciones".

"Espero una situación similar la próxima semana. El mismo nivel de volatilidad. La sensibilidad a las noticias negativas será bastante similar en las próximas dos semanas".