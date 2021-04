Los principales mercados para la exportación peruana de cacao continúan siendo Europa y los Estados Unidos. Sin embargo, el creciente consumo de este alimento entre el público de Asia, para el cual es un producto novedoso, hace que este continente se perfile como su próximo destino principal.

En Asia, el consumo de cacao crece a un ritmo de 8% anual en promedio, mientras que el incremento promedio mundial es de 1 o 1.5%, señala José Iturrios Padilla, director nacional de la Alianza Cacao Perú, una iniciativa público-privada apoyada por USAID. “La mitad del planeta recién está empezando a conocer y consumir” este producto, sostiene.

A diferencia de lo que ocurre en mercados como Estados Unidos o Europa, donde ya se ha llegado a la mayoría de potenciales clientes, en los países asiáticos todavía hay mucho margen para el crecimiento, pues este fruto allí resulta novedoso.

Hasta la fecha, Indonesia y Malasia reúnen el 28% de los envíos de cacao del Perú, principalmente en forma de granos. Indonesia cuenta con muchas fábricas que procesan el cacao, para exportarlo a China e India, para la producción de chocolate.

“El futuro del cacao está definitivamente en Asia. Buscamos llegar sobre todo a India y China, que compran el cacao procesado. Calculo que en los próximos cinco años el Perú va a ir consolidándose en los mercados del Asia y estos concentrarán el 50% de los envíos. Creo que Asia va a convertirse en el principal mercado para el cacao peruano en los próximos cinco años”, dijo a gestión.pe.

Debido a la crisis sanitaria causada por el COVID-19, el año pasado la producción nacional de cacao se contrajo ligeramente, pues pasó de sumar unas 130,000 toneladas en el 2019 a unas 125,000 tn en el 2020. El inicio de la cuarentena en el Perú, en marzo de 2020, coincidió con la época de cosecha grande, lo que afectó la producción.

Asimismo, los precios por tonelada han bajado de forma ligera. Mientras el año pasado alcanzaron los US$ 2,600, este año se encuentran entre US$ 2,300 y US$ 2,400, pues hubo una leve caída de la demanda mundial debido a los confinamientos y la crisis económica.

Pero con el avance de la vacunación, Iturrios considera que este año los precios podrían recuperarse en el segundo semestre, gracias al avance de la vacunación en el mundo.

Solo un 10% del cacao producido en Perú se destina al consumo interno, mientras que el resto se envía al exterior. Al cierre del 2019, el 53 % de las exportaciones de cacao (US$ 156 millones) poseían valor agregado (manteca, polvo, pasta y chocolate), mientras que el 47 % (unos US$ 138 millones) correspondió a productos sin valor agregado (grano entero o partido crudo), según cifras de Promperú.

VIDEO RECOMENDADO

Acciones chilenas: impulso de vacunas se disipa ante ‘complejo’ escenario político