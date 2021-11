La cotización del oro y la plata retrocedieron 0.4% m/m y 2.9% m/m en septiembre, respectivamente, según un análisis sobre metales al cierre de dicho mes elaborado por Intéligo SAB. En la comparación anual, el precio del oro cayó 7.5% a/a y el de la plata 9.6%.

En septiembre, la cotización del zinc avanzó 1.7% m/m, mientras que la del cobre (-0.4% m/m), estaño (-0.3% m/m) y plomo (-6.9% m/m) retrocedieron. A pesar de que el nivel de inventarios de cobre avanzó, se mantiene en niveles históricamente bajos, al igual que los de zinc. Los esfuerzos para reducir el precio del carbón y disminuir los temores de escasez de energía se vienen concretando, toda vez que la producción llegó a niveles máximos históricos (11.2 millones de tonelada el 3 de noviembre).

En cuanto a la producción minera local de septiembre, el volumen de oro avanzó 8.2% m/m, mientras que los de zinc y cobre se mantuvieron estables. En cambio, hubo un retroceso en el caso de los otros metales (plata: -6.7% m/m, estaño: -2.1% m/m, plomo: -6.7% m/m). En la comparación anual, se observa un comportamiento mixto. Mientras que la producción de oro (+20.6% a/a), cobre (+18.0% a/a) y estaño (+2.7% a/a) se incrementó, la producción de plata (-5-5% a/a), zinc (-3.3% a/a) y plomo (-8.3% a/a) se redujo.

La inversión minera se ubicó en US$ 502 millones en septiembre (+4.1% m/m, +55.9% a/a) y alcanzó su nivel más alto en lo que va del año, según el análisis de Intéligo SAB. Al cierre del tercer trimestre, se registró una cifra acumulada de US$ 3,513 millones (+21.3% a/a).

El 41.1% del total de inversión minera corresponde a las compañías Anglo American (US$ 903 millones), Antamina (US$ 307 millones) y Southern Copper (US$ 233 millones). La inversión correspondiente a la exploración fue US$ 28 millones (+67.1% a/a) en septiembre, con lo que sumó US$ 221 millones (+44.6% a/a) al cierre del tercer trimestre del año.