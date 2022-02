El presidente del Consejo de Ministro, Aníbal Torres, dijo que es partidario de la economía social de mercado que está regulada en la Constitución, con una participación del Estado.

“Soy partidario de la economía social de mercado que está regulada en la Constitución. Que significa tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, para poder combatir los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes que perjudican a la población”, indicó.

Mencionó que esta posición la mantiene desde que inició como ministro de Justicia, en julio del 2021.

De manera que, -remarca Aníbal Torres- “quede claro, nuestra política es de libre mercado, libre iniciativa económica, libre empresa; pero con participación del Estado para controlar los monopolios, los oligopolios y las posiciones dominantes”.

“Eso es en síntesis la posición económica que tiene este Gobierno desde un inicio y así será”, dijo.

Finalmente, mencionó que, “no nos podrán calificar de comunistas, pues no hemos realizado ningún acto que signifique esa ideología política de la cual no participamos, y que muchas veces he explicado eso no puede operar en nuestro país”.