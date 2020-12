Pese a un año marcado por la pandemia del COVID-19, las labores de supervisión a las 32 inversiones en las obras de infraestructura de transporte no cesaron.

Así, de acuerdo al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), a noviembre de este año las inversiones en carreteras reportaron un avance de 85.55% comparándolas con las inversiones a la fecha del inicio de los contratos de concesión.

Así, fue este rubro con el mayor nivel de avance registrado al penúltimo mes del año. Entre los proyectos que destacan figuran el Tramo Vial - Mocupe - Cayaltí – Oyotún; IIRSA Sur, Tramo 2: Urcos-Inambari y Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral – Acos.

Las inversiones en los terminales portuarios registraron el segundo mayor nivel de avance, con un 59.20%. Entre las obras que destacan en este rubro se encuentran el Terminal Portuario General San Martín – Pisco; el Terminal Portuario de Paita y el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma.

En tercer lugar se ubicaron las inversiones en los aeropuertos, con un avance de 21.55%. En este rubro se observa que las obras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez tienen un avance de 32.96% y su ampliación, 0.01%.

De igual manera observa que las obras pertenecientes al Primer Grupo de Aeropuertos Regionales avanzaron 64.17%. En este grupo se encuentran los aeropuertos ubicados en las ciudades de Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Trujillo, Cajamarca, Talara, Tumbes, Anta, Chachapoyas, Chiclayo, Piura y Pisco.

Las obras del Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales avanzaron 83% y en este grupo se encuentran los terminales aéreos de Arequipa, Juliaca, Puerto Maldonado, Tacna y Ayacucho.

De igual manera, el nivel de avance en las infraestructuras de ferrocarriles avanzó 43.98% y de vías navegables, 0.82%.

Obras claves para el 2021

Con miras a la reactivación económica del año 2021, el Ejecutivo debería enfocarse en tres proyectos de infraestructura, los cuales marcarán la pauta por su mayor desarrollo, señala a Gestión.pe el economista del Consejo Privada de Competitividad (CPC) Camilo Carillo.

En primer lugar, indica, se encuentra la construcción del nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que forma parte de las obras de ampliación.

A la fecha se construye la segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control del aeropuerto, sin embargo, Lima Airport Partners (LAP), operador del aeropuerto, ha puesto en revisión las obras del “lado tierra” del proyecto, debido a que habría un menor flujo de pasajeros.

Inicialmente la licitación de estos trabajaos estaba prevista para el primer trimestre del 2021 y ahora ha quedado en ‘stand by’.

“Lo que realmente se debe iniciar es el terminal (de pasajeros), que son US$ 1,200 millones en inversiones. Es 3 veces más de lo que corresponde a la pista y a la torre. Este debe ser un gran impulsor de la reactivación económica, a pesar que la concesionaria ha pedido no empezarlos. No hay alguna razón que justifique no empezarlo y el Ministerio de Transporte debería presionar”, sostuvo.

El segundo proyecto clave está referida al Terminal del Muelle Norte, en la cual se encuentra pendiente una adenda que permitirá aumentar uns capacidad de 1 millón 200 TEUS a 2 millones 800 TEUS.

“Se está a la espera de una adenda que debería cerrarse el primer semestre del 2021 y apenas se cierre la adenda se gatillarían inversiones por US$ 800 millones más”, dijo

Un tercer y no menos importante proyecto es el aeropuerto de Chinchero en Cusco. Según dijo, a la fecha está pendiente la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) por parte del Ministerio de Cultura para que pueda iniciar con el movimiento de tierras.

“Si el Ministerio de Cultura emite el certificado se puede empezar con el movimiento de tierras que son US$ 150 millones que para Cusco genera un gran impacto de inversión. Posteriormente a eso se da inicio a las obras del aeropuerto en sí mismo que generaría un impacto turístico en toda la región Sur”, dijo.

En febrero de este año el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) estimó que el aeropuerto de Chinchero estaría operativo en octubre del 2024.

Sin embargo, en setiembre de este año, el entonces titular del sector, Carlos Estremadoyro, realizó una nueva estimación y dijo que las operaciones empezarán en los primeros meses del 2025, postergando un año más esta obra tan esperada por los cusqueños.

Avance de inversiones valorizadas en los

contratos de concesión

(A noviembre 2020) N° Infraestructura

concesionada Inicio de la concesión % de avance a la fecha de concesión

Carreteras 1 Red Vial Nº 5 - Tramo Ancón-Huacho-Pativilca 2003 116.61% 2 Red Vial Nº 6 - Pucusana-Cerro Azul-Ica 2005 82.79% 3 IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas 2005 89.51% 4 IIRSA Sur, Tramo 2 : Urcos-Inambari 2005 95.55% 5 IIRSA Sur, Tramo 3: Inambari-Iñapari 2005 91.96% 6 IIRSA Sur, Tramo 4: Azángaro-Inambari 2005 115.77% 7 Buenos Aires-Canchaque 2007 98.94% 8 IIRSA Sur, Tramo 1: Marcona - Urcos 2007 104.56% 9 IIRSA Sur, Tramo 5: Ilo, Matarani - Azángaro 2007 78% 10 Red Vial Nº 4 - Pativilca - Puerto Salaverry 2009 66.48% 11 Tramo Vial - Ovalo Chancay - Huaral - Acos 2009 96.14% 12 Tramo Vial - Mocupe - Cayaltí - Oyotún 2009 99.93% 13 Autopista del Sol - Trujillo-Sullana 2009 34.41% 14 IIRSA Centro - Tramo 2 2010 78.28% 15 Tramo Vial Desvío Quilca - Desvío Arequipa (Repartición)-Desvío MataraniDesvío Moquegua-Desvío Ilo-Tacna-La Concordia 2013 28.53% 16 Longitudinal de la Sierra Tramo 2: Ciudad de Dios-Cajamarca-Chiple, Cajamarca-Trujillo y Dv. Chilete-Emp. PE-3N 2014 83.68% Total: 85.55% Aeropuertos 17 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 2001 32.96% 17 Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 2001 0.01% 18 Primer Grupo de Aeropuertos Regionales 2006 64.17% 19 Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales 2011 83% Total: 21.55% Puertos 20 Terminal Portuario de Matarani 1999 99.97% 21 Nuevo Terminal de Contenedores en el Terminal Portuario del Callao - Zona Sur 2006 59.40% 22 Terminal Portuario de Paita 2009 73.37% 23 Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales en el Terminal Portuario del Callao 2011 100% 24 Terminal Norte Multipropósito en el Terminal Portuario del Callao 2011 47.14% 25 Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma 2011 66.07% 26 Terminal Portuario General San Martín - Pisco 2014 71.45% 27 Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry 2018 8.80% Total: 59.20% Ferrocarriles 28 Ferrocarril del Centro 1999 No aplicable 29 Ferrocarril del Sur y Sur - Oriente 1999 No aplicable 30 Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau-San Juan de Lurigancho 2011 100% 30 Sistema Eléctrico de Transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1, Villa El Salvador – Av. Grau-San Juan de Lurigancho 2011 100% 31 Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao 2014 34.42% Total: 43.98% Vías navegables 32 Hidrovía Amazónica: Ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza – Iquitos – Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas – Confluencia con el rio Marañón; rio Ucayali, tramo Pucullpa – confluencia con el río Marañón”; río Ucayali, tramo Pucallpa – confluencia con el río Marañón 2017 0.82% Total: 0.82%

Fuente: OSITRAN

Elaboración: Gestión.pe

