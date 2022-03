Se observaron resultados mixtos en la cotización de metales durante el primer mes del año. Los metales preciosos presentaron reducciones interanuales, mientras que los metales base mostraron mejor desempeño respecto al inicio del 2021, según Inteligo SAB.

El precio del oro retrocedió 3.9% a/a y el de la plata 13.2% a/a. En la comparación mensual, el oro avanzó (+0.4% m/m); mientras que la plata retrocedió en enero (-0.3% m/m). El alza en el precio del oro estuvo alineada con el aumento en la tasa de inflación de Estados Unidos., que se ubicó en 7%, el más alto en los últimos 40 años, así como por las expectativas de que la FED incremente la tasa de interés en marzo.

Las especulaciones respecto al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania impulsaron el precio del metal dorado durante el primer mes del año. La tendencia alcista continuó en febrero con el inicio del ataque ruso sobre Ucrania.

La mayor cotización de los metales base refleja las perspectivas de aumentos de liquidez como consecuencia de los paquetes de estímulo económico en las principales economías. En el caso del cobre, los inventarios a nivel global permanecen en niveles históricamente bajos, lo que incrementa el precio del metal. Asimismo, la actividad económica en China se desaceleró debido a la propagación de la variante ómicron, disminuyendo la demanda de cobre.

En cuanto a la producción minera local de enero, el volumen de los metales presentó una disminución, según Inteligo SAB. En esa línea, el oro, plata, zinc, estaño y cobre retrocedieron en 2.9% m/m, 13.9% m/m, 15.6% m/m, 7.5% m/m y 5.2% m/m, respectivamente. En la comparación anual, se observa un comportamiento mixto. Por un lado, la producción de oro (+4.5% a/a), cobre (+13.0% a/a) y estaño (+14.7% a/a) se incrementó; mientras que la producción de plata (-0.2% a/a), zinc (-12.4% a/a) y plomo (-1.3% a/a) se redujo.

La inversión minera alcanzó los US$ 278 millones en enero (-64.7% m/m, +1.3% a/a). El retroceso responde principalmente a la estacionalidad que se suele evidenciar durante el primer trimestre respecto al resto del año.

El 45.5% del total de inversión minera corresponde a las compañías Anglo American (US$ 92 millones), Antamina (US$ 19 millones) y Southern Copper (US$ 15 millones). La inversión correspondiente a la exploración fue de US$ 18 millones (+11.1% a/a) en enero, producto de mayores desembolsos por parte de Cerro de Pasco Resources, Jinzhao Mining y Compañía Minera Coimolache.