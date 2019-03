Aseguradoras plantean al Congreso modificar ley de hipoteca inversa para generar interés del sector

Hace más de seis meses se publicó el reglamento de la Ley que crea el sistema de hipoteca inversa , sin embargo, en sus términos actuales, continúa sin despertar el interés de las aseguradoras. Por ello, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) presentó en febrero una propuesta a la Comisión de Economía del Congreso, para modificar dicha ley.

Este sistema tiene fines previsionales, puesto que permitirá al dueño de una vivienda obtener un flujo de crédito, a modo de pensión, a cuenta de su inmueble. Una vez que el propietario fallezca, el inmueble pasará a pertenecer al banco o la aseguradora con el que aquel haya contratado.

Sin embargo, la ley actualmente dispone que los contratos obligatoriamente permitan al propietario del inmueble, en cualquier momento, prepagar total o parcialmente el préstamo recibido, lo que pondría fin a la hipoteca. Esta condición desalienta el interés de las aseguradoras, sostiene Eduardo Morón, presidente de Apeseg.

“Esto promueve que la persona que contrató la hipoteca inversa o los hijos, si desean quedarse con la vivienda, paguen la deuda y concluya así el contrato. Esto hace que el producto no tenga sentido financiero”, dijo a Gestion.pe.

Por esta razón, en febrero la Apeseg envió a la Comisión de Economía una propuesta para que no sea obligatorio incluir en el contrato la facultad de efectuar el prepago. “El Gobierno también podría proponer un proyecto de ley para realizar este cambio. Las aseguradoras buscamos invertir en activos a largo plazo y si esta condición no está garantizada, el producto no va a funcionar. Tal cual se aprobó la ley, la hipoteca inversa no va a poder ser utilizada”, añadió.

Por otro lado, la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS) publicó en diciembre el proyecto de “Reglamento normativo para el tratamiento prudencial contable de la hipoteca inversa”, que se mantuvo en su portal web hasta inicios de marzo, con el fin de que se tomen en cuenta comentarios y sugerencias para la versión final.

Es así que en los próximos días la SBS podría publicar la versión final de este reglamento, tras lo cual las aseguradoras y bancos quedan facultadas para sacar al mercado este producto , sin embargo Morón asegura que las empresas de seguro “no lo van a hacer”, mientras la ley se mantenga en los mismos términos.