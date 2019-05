Aseguradoras enfrentan pérdidas mínimas tras sismo en Perú

La agencia de calificación de riesgos A. M. Best dijo que no prevé un impacto importante en los mercados de seguros nacionales en Perú, luego del sismo de 8.0 de magnitud en Yurimaguas, Loreto.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) estimó las pérdidas económicas iniciales por el sismo en Loreto en menos del 1% del producto bruto interno (PBI) de Perú, según señaló el portal de noticias Insurance Journal.

En el comentario brindado por la calificadora titulado “Pérdida mínima de seguro esperada en Perú y Ecuador por el terremoto de M8.0”, la agencia estadounidense no anticipa pérdidas significativas de compañías de seguro en Perú o Ecuador dado al “impacto limitado reportado hasta el momento y la baja penetración de seguros en las regiones afectadas por el terremoto”.

Según indica A. M. Best, Perú es el séptimo mercado de seguros más grande de América Latina, con una tasa de penetración de mercado de aproximadamente 1.8% en 2018. Además, la empresa aseguradora estadounidense dijo que los fuertes requisitos regulatorios imponen el uso de reservas para catástrofes y que las aseguradoras extranjeras tengan una alta calificación, protegiendo aún más el capital de las empresas.

A.M. Best señaló que durante el 2018 cinco aseguradoras emitieron un total de US$ 271 millones en primas por terremotos en Perú, con una aseguradora suscribiendo el 52% del mercado. Asimismo, resaltó que el gobierno del Perú tiene un bono para catástrofes (IBRD CAR 120) como parte de su participación en la Alianza del Pacífico, que podría activar el tramo de US$ 200 millones que protege a Perú contra terremotos, según A.M. Best, aproximadamente US$ 60 millones.