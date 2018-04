Asbanc: Préstamos en dólares se encarecerán frente a los soles

“ Los créditos totales otorgados por la banca privada peruana llegaron a S/ 248,461 millones al mes de marzo. Este saldo presentó un crecimiento de 6.87% respecto a marzo de 2017, aislando el efecto de la variación del tipo de cambio”, indicó la Asociación de Bancos (Asbanc)

De este modo, el financiamiento bancario se aceleró por noveno mes consecutivo, registrando su tasa de variación más alta desde julio de 2016.

El crecimiento reportado en el último año se explica principalmente por el dinamismo de los créditos corporativos -particularmente de sectores ligados a la demanda interna, como comercio e industria-, seguidos de los hipotecarios y de consumo.

Según monedas, es la parte en dólares la que explica en mayor grado el desempeño anual de los créditos a marzo 2018, aunque ésta viene desacelerándose en los últimos meses, a favor de una aceleración del financiamiento en soles.

“En la medida en que se consolide esta recuperación en el ritmo de crecimiento de los créditos bancarios totales, será posible observar un incremento en el nivel de profundización financiera.

Y es que ésta, medida a través del indicador créditos/PBI, ascendió a 35% al cierre del 2017, pero se ubica por debajo el promedio latinoamericano, cercano al 45%, lo cual refleja el enorme potencial de crecimiento de la industria financiera por atender a nuevos segmentos del mercado.

Desagregando por tipo de moneda, se evidencia que el financiamiento en soles llegó a S/ 167,102 millones a marzo 2018, monto mayor en S/ 2,090 millones (1.27%) respecto a febrero, y superior en S/ 7,745 millones (4.86%) frente a marzo de 2017.

CRÉDITOS EN DOLARES Y SOLES

los créditos en dólares ascendieron a US$ 25,212 millones y mostraron un avance mensual de US$ 213 millones (0.85%), y anual de US$ 2,547 millones (11.24%).

En línea con ello, el nivel de solarización de los créditos llegó a 67.25% a marzo 2018, ratio mayor en 0.31 puntos porcentuales frente al mes anterior, pero menor en 1.15 puntos porcentuales en comparación con marzo de 2017.

El nivel de solarización del portafolio crediticio de la banca presenta una tendencia ligeramente decreciente en el último año, reflejando el mayor dinamismo que ha mostrado el financiamiento en moneda extranjera en dicho periodo.

Sin embargo, esto podría cambiar a futuro, considerando las recientes medidas que ha emitido el Banco Central relacionadas con mayores encajes para controlar el crédito en dólares y de ese modo continuar reduciendo el riesgo cambiario en el sistema financiero.

Dicho escenario se vería reforzado por un encarecimiento previsto de los créditos en moneda extranjera, con una Reserva Federal estadounidense ajustando progresivamente al alza su tasa de interés de referencia, mientras que la política monetaria en nuestro país se ubica en un terreno claramente expansivo, lo que abarata el crédito en soles.