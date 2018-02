Asbanc: Financiamiento vehicular cerró 2017 con un descenso de 5%

El monto total de los créditos vehiculares concedidos por las entidades bancarias sumó S/ 1,838 millones al término de 2017, registrando un descenso interanual de 5.06%, considerando un tipo de cambio constante para el cálculo, afirmó Asbanc.

El resultado obtenido habría sido influenciado por la debilidad que han mostrado los indicadores de empleo el año pasado, especialmente el de empleo adecuado, lo que incidió negativamente en los índices de confianza del consumidor durante la mayor parte del año.

Monto de créditos vehiculares por moneda. Monto de créditos vehiculares por moneda.

Al descomponer la cartera de créditos vehiculares por moneda, se observa que el financiamiento en soles sumó S/ 1,462 millones al cierre de 2017, monto superior en S/ 3 millones (0.18%) respecto a noviembre pasado y en S/ 39 millones (2.73%) en comparación con diciembre del 2016.

Mientras que los préstamos en dólares totalizaron US$ 116 millones en el mes de análisis, obteniendo caídas de US$ 9 millones (-6.98%) y US$ 42 millones (-26.69%) a tasa mensual y anual, respectivamente.

De otro lado, los nuevos créditos vehiculares concedidos durante el 2017 sumaron 17,703, superando en 276 (1.62%) el nivel alcanzando en 2016.

Por moneda, el número de nuevos créditos vehiculares otorgados en soles llegó a 14,631, cifra menor en 1,136 (-7.20%) frente al año anterior; en tanto que, en moneda extranjera se entregaron 2,672 nuevos créditos, 1,412 créditos (112.06%) más que en 2016.

Número de nuevos créditos vehiculares. Número de nuevos créditos vehiculares.

En cuanto al ratio de solarización de la cartera vehicular, el cual mide la porción de los créditos que se encuentra en soles, observamos que éste se situó en 79.57% al cierre de 2017, y alcanzó un incremento de 6.72 puntos porcentuales en comparación con diciembre de 2016.

Solarización de créditos vehiculares. Solarización de créditos vehiculares.

Por último, la morosidad de los créditos vehiculares se situó en 6.11% al término del año pasado, ubicándose 0.36 puntos porcentuales por encima de la cifra reportada en el 2016.

No obstante, a partir de la segunda parte del 2017 se observa cierta estabilidad en dicho indicador, dejando atrás la tendencia ascendente en la que se encontraba en los años previos.