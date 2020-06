Hasta antes de la pandemia del COVID-19, el sector artesanía no era una actividad que reportaba resultados positivos, de acuerdo a cifras de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, el presidente de ADEX, Erik Fischer, informó que los envíos venían registrando contracciones en los últimos 4 años, pasando de US$ 51.7 millones en el 2015 a US$ 40.1 millones al cierre del 2019.

Con la llegada del coronavirus a Perú, la caída del sector se ha agravado, considerando que el turismo -que ha sido aun más golpeado- era su principal conector. Y es que de acuerdo a estimaciones del presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatu), Carlos Canales, la recuperación del sector turístico empezaría recién a partir del 2025. Además, se prevé la pérdida de 300,000 empleos directos y 500,000 indirectos como resultado de las cancelación de viajes de los turistas ante el avance de esta enfermedad.

Al respecto, Orlando Vásquez, presidente del comité de artesanías de Adex, explica que al año llegaban 4 millones de turistas al Perú, quienes realizaban un gasto promedio en artesanías de US$ 30 (S/ 100), de manera que las divisas generadas en el sector artesanías por el movimiento turístico generaba US$ 120 millones, cifra que este año será definitivamente menor.

El sumar estos US$ 120 millones generados por el turismo y los US$ 40 millones generado solo en exportaciones de artesanías, se obtiene que el este sector mueve un total de US$ 160 millones anualmente, monto que este año también será inferior.

En diálogo con Gestión.pe, Vásquez indica que el comercio electrónico en Estados Unidos ha tenido un buen comportamiento durante la pandemia, pero hay noticias preocupantes como la declaratoria en quiebra de la gran cadena de tiendas ‘Pier One’, que por muchos años importaba artesanía peruana.

“En febrero pasado Pier One anunció el cierre de más de 450 tiendas, incluyendo todas las que operan en Canadá. Perdió más del 80% de su valor desde marzo del 2019 y eso afectó a varios artesanos nacionales”, explicó.

Producto de este panorama, solo entre enero y abril las exportaciones del sector artesanía sumaron US$ 6 millones 232 mil 739, lo que representó una contracción de -26% frente a similar periodo del año pasado (US$ 8.5 millones).

Mercados y productos

El ejecutivo indica que los países que más demandan productos peruanos son Estados Unidos (artículos de decoración y regalos, productos de alpaca y peletería), seguido de Nueva Zelandia, la Unión Europea (Reino Unido, Alemania e Italia, principalmente), Emiratos Árabes Unidos, Suiza y Chile.

Se exportan productos de alpaca y también cerámica, retablos, vidrios pintados, cestería y una gran gama de productos de decoración estas producciones se han dado en diferentes regiones del Perú como en Piura (Chulucanas y Catacaos), Ayacucho (bordados, tapices, retablos, cerámica), Cusco (imaginería, cerámica, tapices, chompas), Huancavelica (mantas y bordados), Puno (productos derivados de la alpaca), Cajamarca (textiles y sombreros).

Precisa que si bien en Asia las actividades han empezado a reiniciar, este mercado es importante para los productos textiles de alpaca.

“Exportamos a Japón, China y Taiwan, que esperamos retomar cuando la situación se normalice. Debemos trabajar por el posicionamiento de nuestra oferta en esos destinos con el apoyo de las OCEX, en especial de los textiles de alpaca”, sostuvo.

Agrega que empresas líderes como Michell exporta productos de alpaca y tiene rigurosas certificaciones internacionales como USDA Organic y Fair Trade, verifica las buenas prácticas de manejo animal, y siguen mejorando sus sistemas de control.

Cofinanciamiento para la reactivación

Ante este escenario, desde el Gobierno se han adoptado medidas para impulsar esta actividad. Así, a inicios del mes de mayo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó la creación de la "Estrategia para reactivar y promover la actividad artesanal en el año 2020”, la cual otorgará cofinanciamiento no reembosable a través de la modalidad de concurso.

De este modo, se aprobó destinar S/ 2′500,000 para reactivar y promover la actividad artesanal en el Perú y para acceder a estos recursos se establecen dos modalidades de cofinanciamiento: cofinanciamiento de capital de trabajo y cofinanciamiento para eventos o espacios para la promoción y articulación comercial de la artesanía.

Con esta estrategia se espera financiar 188 propuestas, beneficiando a cerca de 900 personas, según estimaciones del titular del sector, Edgar Vásquez.

El dato

El sector artesanías tiene el Plan Estratégico Nacional de Artesanía (PENDAR) hacia el 2021 del Mincetur, la cual tiene como fin promover, articular y monitorear las actividades del sector con la participación concertada de los actores públicos y privados a fin de generar una oferta competitiva de acuerdo a las exigencias del mercado para contribuir al desarrollo del país. Se espera las reuniones de trabajo para avanzar en la agenda.