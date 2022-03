Armando Barrantes Martínez, uno de los postulantes aptos y que participa en el proceso para la elección del nuevo presidente del Consejo Directivo del Osinergmin negó que tenga una vinculación con Antauro Humala.

El postulante mencionó que es titulado en sociología en la UNMSM, egresado de la Maestría en Gerencia Social de la PUCP con más de 10 años de experiencia en gestión pública, la mitad de ellas -refiere- en cargos directivos en el Ejecutivo por méritos propios y sin recomendación.

Sobre sus relaciones políticas refiere lo siguiente: “como investigador social, es verdad que tengo relaciones con diversos actores políticos (mal llamados de derecha e izquierda) diversos actores políticos que cultivo una “amistad” pero no una militancia, afiliación u otra y que no tengo que negar, pero que tampoco recurro a ellas para que me den trabajo”.

Anota que además “con líderes sociales locales, regionales y nacionales, así como investigo temas de la cotidianeidad de las personas para conocer con mayor profundidad lo que pasa en el Perú”.

Más temprano en un reporte del diario se dio cuenta que se encuentra registrada la marca Frente Patriótico Peruano a su nombre. El Frente Patriótico es una agrupación dirigida por Antauro Humala. Sobre el particular dijo que: “si registro marcas en Indecopi es porque creo pueden ser rentables como por ejemplo Meta Verso Meta Universo para temas tecnológicos”.

Barrantes Martínez dijo que -como experiencia profesional- participó en programas de formación en Servir y su escuela de formación en Desarrollo de Gestión Pública, Ética y que es de la primera promoción de su programa de Integridad y transparencia en la gestión pública, programas de formación de más de 300 horas académicas.

También llevó cursos en la escuela de la Contraloría de Gestión Pública .