Argentina, potencial mercado para impulsar envíos peruanos de paltas, bananos y mangos

A pesar de ser un importante productor agrícola, Argentina importa fruta por más de US$ 300 millones teniendo entre sus principales proveedores a Ecuador, Chile y Brasil.

Esto representa una importante oportunidad para el sector agrícola no tradicional de Perú, pues entre los productos importados por el país del sur se encuentran las bananas, los mangos y las paltas, señaló la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú).

Según cifras del Centro de Comercio Internacional, las importaciones argentinas de paltas en el 2018 alcanzaron un valor de US$ 32.4 millones, de las cuales únicamente US$ 1.2 millones correspondieron a paltas peruanas, cifra que evidenciaría un gran potencial para acrecentar nuestros envíos hacia dicho destino, ya que su consumo interno depende en gran medida de las importaciones desde Chile (83% del total) y México (11.4%).

De igual modo, las compras de mangos en Argentina han venido creciendo, con Brasil como único proveedor. En el 2018, Argentina importó mangos por US$ 2.1 millones, informó el portal Agraria.pe.

Además, en los últimos dos años, nuestro país ha logrado consolidar una pequeña oferta de productos agrícolas para atender a las industrias argentinas de curtiembres (tara), gastronomía (orégano y conservas) y golosinas (cacao). Asimismo, exportamos productos como la quinua (US$ 1 millón), tomate (US$ 405,000), palmito (US$ 341,000), espárrago (US$ 386,000), pallar (US$ 186,000), entre otros.

Profundizar relación comercial

El Perú mantiene una relación comercial con Argentina a través del Acuerdo de Complementación Económica entre nuestro país y los Estados que forman parte del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), denominado ACE 58, vigente desde el 2006. En enero de este año, en pos de avanzar en la relación bilateral, se logró culminar el programa de liberación para el universo arancelario, el cual plantea un arancel 0 para el intercambio de productos.

No obstante, en marzo último, se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones entre el Perú y Argentina para profundizar su relación comercial. Las reuniones presenciales y virtuales de esta primera etapa trataron las materias de servicios, contratación pública, inversión, facilitación del comercio, cooperación, micro y mediana empresa, modernización de la normativa en medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras. Para el mes de julio, se espera una segunda ronda de negociaciones en Lima.

Las negociaciones van por buen camino y un eventual acuerdo con Argentina constituye una buena oportunidad para nuestros productos. Resta aguardar a las próximas rondas de negociación, en las cuales los representantes de ambos países buscarán concretar todos los aspectos que forman parte del acuerdo y lograr un tratado bilateral que mejore el intercambio entre ambas partes y, en particular, amplíe las perspectivas para nuestros productos no tradicionales.