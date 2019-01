Arándanos: Radiografía del cultivo cuya producción crece 206% anual en el Perú

La producción de arándanos en el Perú creció a una tasa promedio de 206% anual entre el 2012 al 2018. Solo el año pasado, la producción de ese fruto registró más de 89,700 toneladas, siendo las regiones más productoras del país La Libertad y Lambayeque .

El Ministerio de Agricultura y Riego ( Minagri) reportó que la producción nacional de arándano llegó el año pasado a las 89,735 toneladas , que representaron un volumen mayor en 71.6% respecto a similar período del 2017.

Según datos de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas del Minagri, las regiones que experimentaron un alza fueron La Libertad (78.4%) y Lambayeque (18.2%).

Respecto a los índices de rendimiento por regiones registrados al 2018, sobresalen La Libertad, con 16.8 toneladas/hectárea, superior al promedio nacional (15.3 toneladas/hectárea), siguiéndole en orden de importancia, Lambayeque (15 toneladas/hectárea), Ica (8.2 toneladas/hectárea), Lima (4.5 toneladas/hectárea) y Áncash (4.1 toneladas/hectárea).

La superficie instalada de arándano en la campaña agrícola 2017-2018 fue de 7,884 hectáreas, siendo la mayor superficie alcanzada en La Libertad y Lambayeque.

Exportaciones robustas

De otro lado, al cierre del año 2018 se exportaron 78,700 toneladas de arándano , lo cual significó un incremento de 83% en comparación al 2017, año en el que se exportaron 43 miles de toneladas.

Así también su crecimiento promedio entre el 2012 y el 2018 significó 247% más, siendo uno de los principales productos de la canasta agroexportadora .

Con respecto a su valor FOB de exportación, el año pasado aumentó en 63% en comparación al año 2017 (cuando alcanzó US$ 361 millones). Además, las exportaciones de arándanos pasaron de US$ 0.4 millones exportados obtenidos en el año 2012 a los US$ 589.9 millones exportados en el 2018.

Los principales mercados de destino de los arándanos frescos peruanos durante el año pasado, Estados Unidos , país que adquirió el 54% del total, seguido por Holanda 21%, Inglaterra 9%, China 6% y España 4%.

Los principales países exportadores de arándanos en el mundo vienen siendo Chile, que concentra 20% del total, seguido de Canadá (19%), España (11%), Perú (10%), Estados Unidos (9%), Holanda (6%), Argentina (4%), Marruecos (4%) y México (3%), entre otras naciones.

La producción de arándanos en el mundo al año 2017 venía siendo liderada por Norteamérica (Estados Unidos, Canadá y México) con el 75% del área plantada de este cultivo.

A nivel de Sudamérica, el área plantada del cultivo, representa el 15% y está liderado por Chile con 15,800 hectáreas, seguido por Perú y Argentina (FAOSTAT).