Como parte del pedido de delegación de facultades legislativas, el Gobierno busca hacer cambios en el esquema tributario de la minería. En este tema, en particular, incluso, no se ha llegado a un consenso entre las comisiones de Economía y de Constitución del Congreso (encargadas de evaluar el pedido).

Como parte del texto presentado por el Ejecutivo, se menciona a un estudio de EY Chile del 2020 que concluye que la carga tributaria en el sector minero del país del sur es mayor que en el del Perú.

Sin embargo, Apoyo Consultoría consideró que “la mayoría de estudios sobre tributación minera señala que en el Perú la carga tributaria es mayor que en Chile” (ver tabla), e incluso menciona que “el análisis del MEF toma en cuenta un estudio cuyos resultados dependen de supuestos poco realistas, que generan un error de diagnóstico clave”.

“Partir de un diagnóstico equivocado puede tener graves consecuencias para el país. Un mal rediseño del esquema tributario puede desincentivar inversiones en ampliaciones de minas existentes y, sobre todo, en nuevos proyectos mineros”, subraya en un último análisis.

Es más, refiere la consultora, el impacto sobre la actividad económica, sobre todo de las regiones mineras, puede ser significativo. Esto pone en riesgo el avance de casi 40 proyectos de inversión ya identificados por alrededor de US$ 46,000 millones.

Discusión

Apoyo Consultoría remarcó que es necesaria una discusión amplia con especialistas en el tema, y -agregó- no se van a perder ingresos si no se aprueban los cambios en regalías e impuestos especiales antes de diciembre de este año –como menciona el Gobierno–, pues estas cargas no son de periodicidad anual, por lo que pueden cambiarse en cualquier momento.

“Estos problemas de diagnóstico son un argumento adicional para sostener nuestra postura de que el Congreso no debería delegar facultades legislativas en ningún ámbito”, detalló.

Hay que recordar que el ministro de Economía, Pedro Francke, declaró que, luego de recibir las recomendaciones del FMI, el Gobierno buscaría incrementar entre 3 y 4 puntos porcentuales la carga tributaria para las empresas mineras.

Contradicciones

Para Apoyo Consultoría, existen contradicciones entre el discurso y la propuesta gubernamental: mineras con márgenes operativos más bajos serían las más afectadas con propuesta del Ejecutivo.

“El Gobierno señala que quiere darle mayor progresividad a la tributación minera sin afectar su rentabilidad, pero sugiere que podría elevar la regalía mínima al señalar que en Chile se está discutiendo una regalía sobre ventas de 3%”, anotó.

OTROSÍ DIGO

Regiones. Para Apoyo Consultoría, se pone en riesgo el avance de casi 40 proyectos de inversión ya identificados por alrededor de US$ 46,000 millones. De estos, según el Minem, diez podrían iniciar obras en próximos cinco años. Cajamarca, Apurímac y Arequipa concentran casi el 75% de la inversión de la cartera minera y serían las regiones más afectadas por posibles paralizaciones o retrasos.